Видео чрезвычайной ситуации вблизи Боярки

ЧС на Киевщине — появилось видео с места происшествия
Появилось видео с места чрезвычайной ситуации в Киевской области, где ночью произошло повреждение железной дороги. Службы работают над ликвидацией последствий, чтобы поезда смогли вернуться на штатные маршруты.
Кадры опубликовало "Суспільне" в воскресенье, 14 сентября.
В результате ЧС изменился график движения поездов
"ГСЧС, железнодорожники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия на Киевщине и вернуть штатные маршруты пассажирским поездам. Впрочем, в течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами", — говорится в сообщении "Укрзализныци".
Измененные маршруты:
Через Коростень курсируют поезда:
- №1/123 Харьков — Ворохта, Ивано-Франковск;
- №73 Харьков — Перемышль; №73 Харьков — Перемышль;
- №79 Днепр — Львов;
- №119 Днепр — Хелм;
- №243/63/111 Киев, Харьков, Изюм — Львов;
- №24 Хелм — Киев; №24 Хелм - Киев;
- №92 Львов — Киев;
- №52 Перемышль — Киев;
- №9/159 Киев — Будапешт, Трускавец;
- №750 Ужгород — Киев.
Через Триполье-Днепровское — Мироновку:
- №22/104 Львов — Харьков, Краматорск;
- №130/126/90 Мукачево, Перемышль — Полтава, Кременчуг, Киев;
- №106 Одесса — Киев;
- №260/258 Чоп, Ясиня — Кременчуг, Кропивницкий;
- №82/81 Ужгород — Киев; №82/81 Ужгород — Киев;
- №14 Солотвино — Киев;
- №716 Перемышль — Киев; №716 Перемышль — Киев;
- №76 Кривой Рог — Киев; №76 Кривой Рог — Киев;
- №140 Каменец-Подольский — Киев; №140 Каменец-Подольский — Киев;
- №139 Киев — Каменец-Подольский; №139 Киев — Каменец-Подольский;
- №143/141 Сумы, Чернигов — Рахов;
- №21/103 Харьков, Краматорск — Львов;
- №113 Харьков — Львов; №113 Харьков — Львов;
- №755 Киев — Луцк;
- №753 Кривой Рог — Киев; №753 Кривой Рог — Киев;
- №265 Киев — Одесса;
- №117 Киев — Жмеринка;
- №715 Киев — Перемышль.
Напомним, что ЧП предшествовали взрывы на Киевщине, которые произошли поздно вечером 13 сентября.
Впоследствии стало известно, что произошло повреждение на железной дороге.
Читайте Новини.LIVE!