Главная Киев ЧС на Киевщине — появилось видео с места происшествия

ЧС на Киевщине — появилось видео с места происшествия

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 10:50
Видео чрезвычайной ситуации вблизи Боярки
Соответствующие службы ликвидируют последствия. Фото: кадр из видео

Появилось видео с места чрезвычайной ситуации в Киевской области, где ночью произошло повреждение железной дороги. Службы работают над ликвидацией последствий, чтобы поезда смогли вернуться на штатные маршруты.

Кадры опубликовало "Суспільне" в воскресенье, 14 сентября.

Читайте также:

В результате ЧС изменился график движения поездов

"ГСЧС, железнодорожники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия на Киевщине и вернуть штатные маршруты пассажирским поездам. Впрочем, в течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами", — говорится в сообщении "Укрзализныци".

Измененные маршруты:

Через Коростень курсируют поезда:

  • №1/123 Харьков — Ворохта, Ивано-Франковск;
  • №73 Харьков — Перемышль; №73 Харьков — Перемышль;
  • №79 Днепр — Львов;
  • №119 Днепр — Хелм;
  • №243/63/111 Киев, Харьков, Изюм — Львов;
  • №24 Хелм — Киев; №24 Хелм - Киев;
  • №92 Львов — Киев;
  • №52 Перемышль — Киев;
  • №9/159 Киев — Будапешт, Трускавец;
  • №750 Ужгород — Киев.

Через Триполье-Днепровское — Мироновку:

  • №22/104 Львов — Харьков, Краматорск;
  • №130/126/90 Мукачево, Перемышль — Полтава, Кременчуг, Киев;
  • №106 Одесса — Киев;
  • №260/258 Чоп, Ясиня — Кременчуг, Кропивницкий;
  • №82/81 Ужгород — Киев; №82/81 Ужгород — Киев;
  • №14 Солотвино — Киев;
  • №716 Перемышль — Киев; №716 Перемышль — Киев;
  • №76 Кривой Рог — Киев; №76 Кривой Рог — Киев;
  • №140 Каменец-Подольский — Киев; №140 Каменец-Подольский — Киев;
  • №139 Киев — Каменец-Подольский; №139 Киев — Каменец-Подольский;
  • №143/141 Сумы, Чернигов — Рахов;
  • №21/103 Харьков, Краматорск — Львов;
  • №113 Харьков — Львов; №113 Харьков — Львов;
  • №755 Киев — Луцк;
  • №753 Кривой Рог — Киев; №753 Кривой Рог — Киев;
  • №265 Киев — Одесса;
  • №117 Киев — Жмеринка;
  • №715 Киев — Перемышль.

Напомним, что ЧП предшествовали взрывы на Киевщине, которые произошли поздно вечером 13 сентября.

Впоследствии стало известно, что произошло повреждение на железной дороге.

Укрзализныця взрыв видео Киевская область поезд
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
