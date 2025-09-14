Видео чрезвычайной ситуации вблизи Боярки

Соответствующие службы ликвидируют последствия. Фото: кадр из видео

Появилось видео с места чрезвычайной ситуации в Киевской области, где ночью произошло повреждение железной дороги. Службы работают над ликвидацией последствий, чтобы поезда смогли вернуться на штатные маршруты.

Кадры опубликовало "Суспільне" в воскресенье, 14 сентября.

В результате ЧС изменился график движения поездов

"ГСЧС, железнодорожники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия на Киевщине и вернуть штатные маршруты пассажирским поездам. Впрочем, в течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами", — говорится в сообщении "Укрзализныци".

Измененные маршруты:

Через Коростень курсируют поезда:

№1/123 Харьков — Ворохта, Ивано-Франковск;

№73 Харьков — Перемышль;

№79 Днепр — Львов;

№119 Днепр — Хелм;

№243/63/111 Киев, Харьков, Изюм — Львов;

№24 Хелм — Киев;

№92 Львов — Киев;

№52 Перемышль — Киев;

№9/159 Киев — Будапешт, Трускавец;

№750 Ужгород — Киев.

Через Триполье-Днепровское — Мироновку:

№22/104 Львов — Харьков, Краматорск;

№130/126/90 Мукачево, Перемышль — Полтава, Кременчуг, Киев;

№106 Одесса — Киев;

№260/258 Чоп, Ясиня — Кременчуг, Кропивницкий;

№82/81 Ужгород — Киев;

№14 Солотвино — Киев;

№716 Перемышль — Киев;

№76 Кривой Рог — Киев;

№140 Каменец-Подольский — Киев;

№139 Киев — Каменец-Подольский;

№143/141 Сумы, Чернигов — Рахов;

№21/103 Харьков, Краматорск — Львов;

№113 Харьков — Львов;

№755 Киев — Луцк;

№753 Кривой Рог — Киев;

№265 Киев — Одесса;

№117 Киев — Жмеринка;

№715 Киев — Перемышль.

Напомним, что ЧП предшествовали взрывы на Киевщине, которые произошли поздно вечером 13 сентября.

Впоследствии стало известно, что произошло повреждение на железной дороге.