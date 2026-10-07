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Главная Киев В Киеве из-за ударов РФ возникли пожары, повреждены склады и здания

В Киеве из-за ударов РФ возникли пожары, повреждены склады и здания

Ua ru
7 октября 2026 04:32
Нападение на Киев 7 октября — подверглись обстрелу склады и здания
Срочная новость

В ночь на 7 октября россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате вражеского обстрела в нескольких районах зафиксированы пожары и повреждения.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КМВА.

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Последствия обстрела Киева 7 октября

Отметим, что примерно в 03:10 в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистических ракет. Сразу после этого в направлении Киева, Днепра и Кременчуга были зафиксированы пуски ракет, после чего в городах были слышны взрывы.

На данный момент мэр Киева Виталий Кличко и КГВА в своих Telegram-каналах сообщили, что последствия в столице фиксируются в Оболонском, Подольском, Шевченковском и Дарницком районах.

Подробнее о каждом из них — ниже.

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Оболонский район

В этом районе произошло попадание на территорию нежилой застройки.

Подольский район

Здесь произошло попадание в складские помещения. В КГВА также сообщали о повреждении складского помещения.

Шевченковский район

По словам Кличко, в Шевченковском районе зафиксирован обстрел на территории нежилой застройки.

Дарницкий район

В Дарницком районе упали и горят обломки на открытой территории.

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Киев пожар взрыв обстрелы война в Украине разрушения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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