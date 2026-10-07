Нападение на Киев 7 октября — подверглись обстрелу склады и здания

В Киеве из-за ударов РФ возникли пожары, повреждены склады и здания
В ночь на 7 октября россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате вражеского обстрела в нескольких районах зафиксированы пожары и повреждения.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КМВА.
Последствия обстрела Киева 7 октября
Отметим, что примерно в 03:10 в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистических ракет. Сразу после этого в направлении Киева, Днепра и Кременчуга были зафиксированы пуски ракет, после чего в городах были слышны взрывы.
На данный момент мэр Киева Виталий Кличко и КГВА в своих Telegram-каналах сообщили, что последствия в столице фиксируются в Оболонском, Подольском, Шевченковском и Дарницком районах.
Подробнее о каждом из них — ниже.
Оболонский район
В этом районе произошло попадание на территорию нежилой застройки.
Подольский район
Здесь произошло попадание в складские помещения. В КГВА также сообщали о повреждении складского помещения.
Шевченковский район
По словам Кличко, в Шевченковском районе зафиксирован обстрел на территории нежилой застройки.
Дарницкий район
В Дарницком районе упали и горят обломки на открытой территории.
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