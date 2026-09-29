Российский дрон разрушил здание НАН в Киеве: фото последствий

Последствия российского обстрела здания НАН в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

В понедельник, 28 сентября, российский дрон полностью разрушил здание Национальной академии наук в Шевченковском районе Киева, что привело к масштабному пожару. В результате атаки есть погибшие и раненые, среди пострадавших — экс-глава СНБО Владимир Горбулин, а его помощница погибла. Под завалами продолжаются поиски людей.

Новини.LIVE покажет, как выглядит здание НАН после атаки по состоянию на утро 29 сентября.

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Последствия атаки на здание НАН

Воздушная атака российского беспилотника на Шевченковский район столицы привела к катастрофическим разрушениям научной инфраструктуры. Сначала городские власти сообщали о попадании в нежилой объект, однако впоследствии выяснилось, что под обстрелом оказалось здание Национальной академии наук Украины.

Выгоревшее здание. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

Здание оказалось полностью разрушено, а на месте падения дрона вспыхнул масштабный пожар, который также уничтожил припаркованные рядом автомобили.

Уничтоженные автомобили. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

Сгоревший автомобиль после атаки. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

Заблокированные внутри горящего помещения люди пытались спастись, выбираясь наружу через окна. Сейчас спасательные службы с участием служебных собак обследуют завалы в поисках тех, кто находился внутри и перестал выходить на связь.

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Известно, что среди пострадавших оказался бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Владимир Горбулин. Удар пришелся на этаж выше его рабочего кабинета. Бывший чиновник получил незначительные повреждения от осколков разбитых окон и после оказания помощи уже находится дома. Предварительно известно, что помощница Горбулина в результате этого обстрела погибла.

Само здание понесло очень серьезные повреждения. Верхние этажи выгорели дотла, там полностью выбиты окна. Часть здания, которая не находилась в эпицентре атаки, уцелела. Сохранилось остекление в окнах.

Между тем движение по дороге возле НАН возобновили, там снова ездят автомобили.

Новини.LIVE сообщали, что Эммануэль Макрон резко отреагировал на удар по зданию Национальной академии наук в Киеве, назвав действия России варварством. Французский лидер подчеркнул, что европейские союзники непоколебимы в своей солидарности и будут помогать Украине столько, сколько потребуется.

Между тем россияне не прекращают атаковать столицу. Во время утреннего обстрела столицы 29 сентября враг попал в жилой высотный дом в Голосеевском районе и повредил частные дома в Соломенском. В результате атаки пострадал один человек, еще десять жителей были оперативно эвакуированы спасателями.