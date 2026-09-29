Російський дрон зруйнував будівлю НАН у Києві: фото наслідків

Наслідки російської атаки по будівлі НАН в Києві. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Російський дрон вщент зруйнував 28 вересня будівлю Національної академії наук у Шевченківському районі Києва, спричинивши масштабну пожежу. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, серед постраждалих є ексочільник РНБО Володимир Горбулін, а його помічниця загинула. Під завалами тривають пошуки людей.

Новини.LIVE покаже, який вигляд має будівля НАН після атаки станом на ранок 29 вересня.

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Наслідки атаки по будівлі НАН

Повітряна атака російського безпілотника на Шевченківський район столиці призвела до катастрофічних руйнувань наукової інфраструктури. Спочатку міська влада інформувала про влучання в нежитловий об'єкт, проте згодом з'ясувалося, що під вогнем опинилася будівля Національної академії наук України.

Вигоріла будівля. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Споруда виявилася зруйнованою вщент, а на місці падіння дрона спалахнула масштабна пожежа, яка також знищила припарковані поруч автомобілі.

Знищені автівки. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Вигорілий автомобіль після атаки. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Заблоковані всередині палаючого приміщення люди намагалися врятуватися, вибираючись назовні крізь вікна. Наразі рятувальні служби за участі службових собак обстежують завали у пошуках тих, хто перебував усередині та перестав виходити на зв'язок.

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Відомо, що серед травмованих виявився колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Володимир Горбулін. Ворожий удар припав на поверх вище за його робочий кабінет. Експосадовець дістав незначні ушкодження через осколки розбитих вікон і після надання допомоги вже перебуває вдома. Попередньо відомо, що помічниця Горбуліна внаслідок цього обстрілу загинула.

Сама будівля зазнала дуже великих пошкоджень. Верхні поверхи вигоріли до тла, там повністю вибиті вікна. Частина будівлі, яка була не під епіцентром атаки вціліла. Збереглося скління у вікнах.

Тим часом рух дорогою біля НАН відновили, там знову їздять авто.

Новини.LIVE інформували, що Еммануель Макрон різко відреагував на удар по будівлі Національної академії наук у Києві, назвавши дії Росії варварством. Французький лідер підкреслив, що європейські союзники непохитні у своїй солідарності та допомагатимуть Україні стільки, скільки буде потрібно.

Тим часом росіяни не припиняють атакувати столицю. Під час ранкового обстрілу столиці 29 вересня ворог поцілив у житлову висотку в Голосіївському районі та пошкодив приватні будинки в Солом'янському. Внаслідок атаки постраждала одна людина, ще десятеро мешканців були оперативно евакуйовані рятувальниками.