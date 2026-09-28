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Головна Київ Екссекретар РНБО Горбулін постраждав через удар РФ по НАН України

Екссекретар РНБО Горбулін постраждав через удар РФ по НАН України

Ua ru
28 вересня 2026 17:07
Удар РФ по НАН України: постраждав екссекретар РНБО Горбулін
Володимир Горбулін. Фото: УНІАН

Колишній секретар РНБО та заступник голови Національної академії наук України Володимир Горбулін дістав незначні травми внаслідок російського удару по будівлі НАН України. За попередніми даними, його особиста помічниця Наталя могла загинути під час атаки.

Про це повідомляє BBC News Україна, передає Новини.LIVE.

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Горбулін отримав травми через вибите скло

Повідомляється, що російський удар припав на приміщення, розташоване на один поверх вище кабінету Володимира Горбуліна.

"Удар прийшов в кімнату, яка була на поверх вище його кабінету", — йдеться в джерелі.

Один зі співрозмовників BBC News Україна повідомив, що Горбулін уже перебуває вдома. Він отримав незначні травми внаслідок вибитого вибуховою хвилею скла.

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"Володимир Павлович вже вдома, він отримав незначні травми через вибите скло", — розповів співрозмовник видання.

За попередніми даними, особиста помічниця Володимира Горбуліна Наталія загинула внаслідок російської атаки. Під час удару вона перебувала поблизу будівлі Національної академії наук України.

Новини.LIVE писали, що у центрі Києва після атаки російських реактивних дронів спалахнула пожежа в будівлі Національної академії наук України. У міській владі підтвердили падіння російського дрона на нежитлову будівлю в центральній частині столиці.

Новини.LIVE інформували, що пізніше, 28 вересня. у понеділок, російські війська завдали удару по лікарні в центральній частині Києва. Рятувальники намагалися якнайшвидше ліквідувати пожежу. Наразі унаслідок сьогоднішньої атаки на столицю постраждали 19 людей, одна жінка загинула.

РНБО Київ безпілотники обстріли війна в Україні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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