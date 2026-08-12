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Главная Киев Нардеп: в Киеве один из самых низких уровней подготовки к зиме

Нардеп: в Киеве один из самых низких уровней подготовки к зиме

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Дата публикации 12 августа 2026 12:53
Кицак: Киев хуже других готов к зиме
Восстановительные работы на территории Дарницкой ТЭЦ в Киеве. Фото: УНИАН

Народный депутат Богдан Кицак заявил, что в Киеве один из худших уровней подготовки к зиме. Он призвал население готовиться к худшему сценарию.

Об этом Богдан Кицак эксклюзивно рассказал в эфире программы Ранок.LIVE.

Подготовка Киева к зиме

Кицак отметил, что из-за распределения ответственности между центральной и городской властью возникают бюрократические проблемы.

"В целом есть понимание, что за подготовку к сезону отвечают власти. Они (ред. — киевляне) не проводят разграничения между центральными властями, киевскими властями и какими-то еще властями. То есть в целом власть", — говорит нардеп.

В то же время, если сравнивать с другими регионами, то в Киеве один из худших уровней подготовки. По словам Кицака, учитывая различные факты, в том числе усиление российских ударов, зима будет сложной.

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"Поэтому есть два варианта. Первый — это тот, кто полагается на волю судьбы и считает, что просто пронесется, что все будет хорошо, что не будет массированных обстрелов. Соответственно, можно выстраивать свое отношение к этой ситуации таким образом", — говорит он.

Действовать можно и иначе, учитывая все факторы, касающиеся подготовки к зиме и российских атак, в частности, баллистических.

"Если мы все это объединим воедино, становится понятно, что людям, умеющим анализировать ситуацию, следует готовиться к худшему", — добавил народный депутат.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на временно исполняющего обязанности первого заместителя председателя КГГА Дмитрия Пантелеева, в настоящее время Киев находится в наиболее активной фазе подготовки к отопительному сезону и реализовал более половины мероприятий из Плана устойчивости. Общая смета работ превышает 31 миллиард гривен.

А народный депутат Алексей Кучеренко призвал украинцев запасаться дровами для резервного отопления зимой. По его словам, необходимо иметь альтернативные источники обогрева.

Киев зима отопление
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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