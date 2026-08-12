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Головна Київ Нардеп: у Києві один із найгірших рівнів підготовки до зим

Нардеп: у Києві один із найгірших рівнів підготовки до зим

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 12:53
Кицак: Київ гірше за інших готовий до зими
Відновлювальні роботи на території Дарницької ТЕЦ у Києві. Фото: УНІАН

Народний депутат Богдан Кицак заявив, що у Києві один із найгірших рівнів підготовки до зими. Він закликав населення готуватися до найгіршого сценарію.

Про це Богдан Кицак ексклюзивно сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Підготовка Києва до зими

Кицак зауважив, що через розподіл відповідальності між центральною та міською владою є бюрократичні проблеми.

"В цілому є розуміння, що до підготовки до сезону відповідальна влада. Вони (ред. — кияни) не проводять дефініції або сепарації між центральною владою, київською владою, ще якась там влада. Тобто в цілому влада", — каже нардеп.

Водночас, якщо порівнювати з іншими регіонами, то в Києві один із найгірших рівнів підготовки. За словами Кицака, сумуючи різні факти, серед яких посилення російських ударів, зима буде складною

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"Тому є дві опції. Перша — це той, хто покладається на волю долі і вважає, що просто пронесе, що все буде добре, що не буде масованих обстрілів. Відповідно, можна вибудовувати своє ставлення до цієї ситуації таким чином", — каже він.

Діяти можна й інакше, враховуючи всі фактори щодо підготовки до зими та російських атак, зокрема, балістикою. 

"Якщо ми все це зводимо в одне ціле, зрозуміло, що для людей, які вміють аналізувати ситуацію, слід готуватися до найгіршого", — додав нардеп.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на тимчасового виконувача обовʼязків першого заступника голови КМДА Дмитра Пантелеєва, наразі Київ перебуває у найбільш активній фазі підготовки до опалювального сезону та реалізував понад половину заходів із Плану стійкості. Загальний кошторис заходів перевищує 31 мільярд гривень.

А нардеп Олексій Кучеренко закликав українців запасатися дровами для резервного опалення взимку. За його словами, необхідно мати альтернативні джерела обігріву.

Київ зима опалення
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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