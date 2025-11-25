Скандал в укрытии Киева — женщина не впускала людей

Укрытие. Фото иллюстративное: Lb.ua

В помещении одной из библиотек Подольского района Киева женщина якобы не впускала жильцов в часть укрытия. Соответствующее видео появилось в соцсетях, теперь этот факт проверяет полиция.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции и пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире Ранок.LIVE во вторник, 25 ноября.

Скандал в укрытии Киева — подробности

На видео видно, как женщина просит впустить ее в укрытие с ребенком. На это другая женщина отвечает, что "они здесь сделали все для себя".

В полиции отметили, что правоохранители узнали об инциденте во время мониторинга социальных сетей.

"На сообщение сразу отреагировали сотрудники патрульной полиции и прибыли на место происшествия. Правоохранители установили участников инцидента. Конфликт между гражданами был урегулирован", — говорится в сообщении.

Продолжается проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям участников.

Сообщение Нацполиции. Фото: скриншот

Пресс-секретарь КГВА подтвердила, что это была библиотека. Сейчас соответствующие службы проверят балансодержателя.

"Если укрытие не в частной форме собственности и зафиксированы на карте, то допуск всех людей обязателен. Напоминаем это от КГВА ко всем балансодержателям. Доступ во время тревоги всех людей ограничиваться не может", — подчеркнула она.

Напомним, ночью РФ массированно атаковала Киев ракетами и дронами. Мы писали, сколько целей запустили оккупанты.

В общем произошло попадание по 13 локациям в столице. В результате атаки есть погибшие и раненые.