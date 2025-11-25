Видео
В Киеве женщина не впускала людей в укрытие — детали скандала

Дата публикации 25 ноября 2025 12:03
обновлено: 12:05
Скандал в укрытии Киева — женщина не впускала людей
Укрытие. Фото иллюстративное: Lb.ua

В помещении одной из библиотек Подольского района Киева женщина якобы не впускала жильцов в часть укрытия. Соответствующее видео появилось в соцсетях, теперь этот факт проверяет полиция.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции и пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире Ранок.LIVE во вторник, 25 ноября.

Скандал в укрытии Киева  подробности

На видео видно, как женщина просит впустить ее в укрытие с ребенком. На это другая женщина отвечает, что "они здесь сделали все для себя".

В полиции отметили, что правоохранители узнали об инциденте во время мониторинга социальных сетей.

"На сообщение сразу отреагировали сотрудники патрульной полиции и прибыли на место происшествия. Правоохранители установили участников инцидента. Конфликт между гражданами был урегулирован",  говорится в сообщении.

Продолжается проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям участников.

поліція
Сообщение Нацполиции. Фото: скриншот

Пресс-секретарь КГВА подтвердила, что это была библиотека. Сейчас соответствующие службы проверят балансодержателя.

"Если укрытие не в частной форме собственности и зафиксированы на карте, то допуск всех людей обязателен. Напоминаем это от КГВА ко всем балансодержателям. Доступ во время тревоги всех людей ограничиваться не может",  подчеркнула она.

Напомним, ночью РФ массированно атаковала Киев ракетами и дронами. Мы писали, сколько целей запустили оккупанты.

В общем произошло попадание по 13 локациям в столице. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Киев скандал война в Украине укрытия Нацполиция КМВА
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
