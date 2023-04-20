Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Не спутник NASA и не НЛО: что именно повлекло за собой вспышку над Киевом arrow

Не спутник NASA и не НЛО: что именно повлекло за собой вспышку над Киевом

20 апреля 2023 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Не спутник NASA и не НЛО: что именно повлекло за собой вспышку над Киевом
Вспышка в небе над Киевом, которая наблюдалась 19 апреля. Кадр с видео
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вспышки вчера, 19 апреля, вызвали массовое возбуждение в сети и способствовали созданию мемов и многочисленных сомнений. Однако над столицей упал не спутник NASA, а настоящий метеор.

Об этом сообщает Alpha Centauri в Telegram и Общественное.

Читайте также:

Что действительно привело к вспышке над Киевом

Сообщается, что в среду, 19 апреля, действительно в атмосферу должен был входить аппарат NASA RHESSI, наблюдавший солнечные вспышки с 2002 по 2018 год. Однако "траектория его падения очень далека от Украины — вдоль линии движения на картинке", за маршрутом спутника можно наблюдать здесь.

Траектория падения спутника NASA. Фото: SATFLARE

"На том же сайте можно наблюдать за другими "свежими" объектами, падающими из космоса. Ни один из них не пролетает над Украиной", — отмечает Alpha Centauri.

Также авторы проекта добавляют, что "упал возле Киева — болид (метеор)".

Отметим, что также о падении метеора рассказывал аналитик по космосу, экс-советчик председателя Государственного космического агентства Андрей Колесник в комментарии Общественному. Он отметил, что мнение относительно падения спутника маловероятно, потому что это не повлекло бы за собой взрыв, который слышали в Киеве. Однако эксперт предполагает, что это мог быть метеорит или другой объект.

Вспышка над Киевом 19 апреля

Напомним, Воздушные Силы ВСУ сообщали, что вспышки над Киевом, повлекшие резонанс в обществе, около 22.30 связаны с падением спутника/метеорита, по предварительной информации. Пока на этом направлении угрозы нет.

Также мы писали, что Киевская городская военная администрация назвала причину вспышки в небе, испугавшей жителей столицы. По предварительной информации — это спутник NASA.

Добавим, что неисправный спутник NASA упадет на Землю в ближайшие дни. Масса спутника RHESSI составляет 270 кг.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

18:24 Почти 2000 украинцев приобщились к бесплатным спортивным занятиям от Фонда Вадима Столара

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас