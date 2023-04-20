Не спутник NASA и не НЛО: что именно повлекло за собой вспышку над Киевом

Вспышка в небе над Киевом, которая наблюдалась 19 апреля. Кадр с видео

Вспышки вчера, 19 апреля, вызвали массовое возбуждение в сети и способствовали созданию мемов и многочисленных сомнений. Однако над столицей упал не спутник NASA, а настоящий метеор.

Об этом сообщает Alpha Centauri в Telegram и Общественное.

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Сообщается, что в среду, 19 апреля, действительно в атмосферу должен был входить аппарат NASA RHESSI, наблюдавший солнечные вспышки с 2002 по 2018 год. Однако "траектория его падения очень далека от Украины — вдоль линии движения на картинке", за маршрутом спутника можно наблюдать здесь.

Траектория падения спутника NASA. Фото: SATFLARE

"На том же сайте можно наблюдать за другими "свежими" объектами, падающими из космоса. Ни один из них не пролетает над Украиной", — отмечает Alpha Centauri.

Также авторы проекта добавляют, что "упал возле Киева — болид (метеор)".

Отметим, что также о падении метеора рассказывал аналитик по космосу, экс-советчик председателя Государственного космического агентства Андрей Колесник в комментарии Общественному. Он отметил, что мнение относительно падения спутника маловероятно, потому что это не повлекло бы за собой взрыв, который слышали в Киеве. Однако эксперт предполагает, что это мог быть метеорит или другой объект.

Вспышка над Киевом 19 апреля

Напомним, Воздушные Силы ВСУ сообщали, что вспышки над Киевом, повлекшие резонанс в обществе, около 22.30 связаны с падением спутника/метеорита, по предварительной информации. Пока на этом направлении угрозы нет.

Также мы писали, что Киевская городская военная администрация назвала причину вспышки в небе, испугавшей жителей столицы. По предварительной информации — это спутник NASA.

Добавим, что неисправный спутник NASA упадет на Землю в ближайшие дни. Масса спутника RHESSI составляет 270 кг.