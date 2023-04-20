Не спутник NASA и не НЛО: что именно повлекло за собой вспышку над Киевом
Вспышки вчера, 19 апреля, вызвали массовое возбуждение в сети и способствовали созданию мемов и многочисленных сомнений. Однако над столицей упал не спутник NASA, а настоящий метеор.
Об этом сообщает Alpha Centauri в Telegram и Общественное.
Что действительно привело к вспышке над Киевом
Сообщается, что в среду, 19 апреля, действительно в атмосферу должен был входить аппарат NASA RHESSI, наблюдавший солнечные вспышки с 2002 по 2018 год. Однако "траектория его падения очень далека от Украины — вдоль линии движения на картинке", за маршрутом спутника можно наблюдать здесь.
"На том же сайте можно наблюдать за другими "свежими" объектами, падающими из космоса. Ни один из них не пролетает над Украиной", — отмечает Alpha Centauri.
Также авторы проекта добавляют, что "упал возле Киева — болид (метеор)".
Отметим, что также о падении метеора рассказывал аналитик по космосу, экс-советчик председателя Государственного космического агентства Андрей Колесник в комментарии Общественному. Он отметил, что мнение относительно падения спутника маловероятно, потому что это не повлекло бы за собой взрыв, который слышали в Киеве. Однако эксперт предполагает, что это мог быть метеорит или другой объект.
Вспышка над Киевом 19 апреля
Напомним, Воздушные Силы ВСУ сообщали, что вспышки над Киевом, повлекшие резонанс в обществе, около 22.30 связаны с падением спутника/метеорита, по предварительной информации. Пока на этом направлении угрозы нет.
Также мы писали, что Киевская городская военная администрация назвала причину вспышки в небе, испугавшей жителей столицы. По предварительной информации — это спутник NASA.
Добавим, что неисправный спутник NASA упадет на Землю в ближайшие дни. Масса спутника RHESSI составляет 270 кг.