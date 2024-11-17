В Киеве пылает крыша дома после ракетной атаки

В Киеве после взрывов пылает крыша дома, есть пострадавшие
В Киеве утром 17 ноября в результате атаки оккупантов из-за падения обломков в Печерском районе произошло возгорание на кровле многоэтажного жилого дома.
Об этом начальник Киевской МВА Сергей Попко сообщил в Telegram .
Атака окупантов на Киев 17 ноября
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что повреждение вызвало обломок беспилотника, а не ракеты В результате удара на 4-м этаже разрушения стены и потолка.
Известно, что одну пострадавшую женщину госпитализировали. Ее передали медикам, оказывается неотложная помощь.
Напомним, минувшей ночью россияне атаковали Украину более 80 ударными дронами и одной ракетой С-300. Силы противовоздушной обороны сбили 53 вражеских цели.
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