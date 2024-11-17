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В Киеве после взрывов пылает крыша дома, есть пострадавшие

17 ноября 2024 07:17
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор
В Киеве пылает крыша дома после ракетной атаки
Спасатели в Киеве. Фото: ГСЧС
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор

В Киеве утром 17 ноября в результате атаки оккупантов из-за падения обломков в Печерском районе произошло возгорание на кровле многоэтажного жилого дома.

Об этом начальник Киевской МВА Сергей Попко сообщил в Telegram .

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Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что повреждение вызвало обломок беспилотника, а не ракеты В результате удара на 4-м этаже разрушения стены и потолка.

Известно, что одну пострадавшую женщину госпитализировали. Ее передали медикам, оказывается неотложная помощь.

В Киеве после взрывов пылает крыша дома, есть пострадавшие - фото 1
Сообщения КГВА в Telegram.
В Киеве после взрывов пылает крыша дома, есть пострадавшие - фото 2
Сообщение Виталия Кличко в Telegram.

Напомним, минувшей ночью россияне атаковали Украину более 80 ударными дронами и одной ракетой С-300. Силы противовоздушной обороны сбили 53 вражеских цели.

Киев пожар взрыв ракеты война в Украине

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