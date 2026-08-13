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Главная Киев Настоящий друг и воин: Киев простился с разведчиком "Картой"

Настоящий друг и воин: Киев простился с разведчиком "Картой"

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Дата публикации 13 августа 2026 14:12
Киев простился с разведчиком Третьего армейского корпуса Сергеем "Карта" Оксютой
Прощание с разведчиком Третьего армейского корпуса "Картой". Фото: Новини.LIVE

Киев простился с украинским защитником Сергеем "Карта" Оксютой. Он был разведчиком Третьего армейского корпуса и погиб 8 августа при исполнении служебного долга. Почтить Героя пришли его семья, близкие друзья, собратья и неравнодушные горожане. Вспоминают военного как надежного друга и чрезвычайно положительного парня.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирик побывала на прощании.

Прощание с разведчиком Сергеем "Карта" Оксютой

13 августа на Майдане Независимости прошла церемония прощания с другом "Картой" — военнослужащим Сергеем Оксютой. Он был разведчиком Третьего армейского корпуса.

Прощання з Героєм
Прощание с "Картой" на Майдане Независимости. Фото: Новини.LIVE

"Тот, кто пожертвовал свободой ради безопасности, не заслуживает ни свободы, ни безопасности", — такой точки зрения придерживался друг Карта.

Сергій "Карта" Оксюта
Портрет Сергея "Карта" Оксюты. Фото: Новини.LIVE

Он вступил в армию в первые дни полномасштабного вторжения. В начале своего боевого пути исполнял обязанности связиста в 1-й штурмовой роте 1-го штурмового батальона. "Карта" участвовал в боевых заданиях на самых горячих направлениях. 31 января 2024 года ему исполнилось 18 лет. Сергей подписал контракт и прошел базовую военную подготовку. После этого вернулся в родную роту уже в качестве штурмовика.

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"Он часто сам вызывался помочь нашему подразделению, интересовался, не нужна ли нам помощь, и никогда не отступал. Он просто приходил и делал то, что было нужно. И именно таким был его последний мужественный поступок. Когда ему уже пора было уходить на ротацию, он остался с ребятами, чтобы быть рядом, поддерживать их, как делал это всегда. А самое главное — он хотел до конца выполнить поставленную задачу. И всегда — с улыбкой. Именно эту его улыбку мы запомним навсегда", — так о нем вспоминают сослуживцы.

Побратими попрощались з Сергієм "Карта" Оксютою
Военные простились с Сергеем "Карта" Оксютой. Фото: Новини.LIVE

Он прошел сложный и ответственный боевой путь — от обороны Киевской области до боев в Харьковской области. Отдельной страницей его службы стало участие в специальной штурмовой операции "Дельфин".

"Для нас Карта был не просто побратимом. Он был настоящим Другом. Без шаблонных слов о "лучшем" или "идеальном". Он был другом в самом полном смысле этого слова. Он дополнял нашу роту своей улыбкой, шутками, поддержкой и той особой энергией, которую невозможно заменить. Его присутствие ощущалось всегда. И теперь так же ощущается его отсутствие", — рассказывают его побратимы.

Рідні захисника Сергія "Карта" Оксюти
Родные защитника Сергея "Карта" Оксюты. Фото: Новини.LIVE

Как ранее писали Новини.LIVE, недавно вся страна простилась с погибшим волонтером Алексеем Юковым. Алексей Юков был основателем и руководителем поисковой группы "Плацдарм", которая годами занималась чрезвычайно сложной работой в зонах боевых действий, возвращая погибших украинцев их семьям.

Также журналисты Новини.LIVE сообщали о проблеме с захоронением погибших защитников на военном кладбище. Если у военнослужащего была непогашенная судимость, его семье могут отказать в захоронении на НМВК.

похороны война в Украине защитники Третий армейский корпус
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык

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