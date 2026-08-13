Київ попрощався з розвідником Третього армійського корпусу Сергієм "Карта" Оксютою

Прощання з розвідником Третього армійського корпусу "Картою". Фото: Новини.LIVE

Київ попрощався з українським захисником Сергієм "Карта" Оксютою. Він був розвідником Третього армійського корпусу й загинув 8 серпня, виконуючи службовий обовʼязок. Вшанувати Героя прийшли його родина, близькі друзі, побратими та небайдужі містяни. Згадують військового, як надійного друга та надзвичайно позитивного хлопця.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала на прощанні.

Прощання з розвідником Сергієм "Карта" Оксютою

13 серпня на Майдані Незалежності провели прощання з другом "Картою" — військовослужбовцем Сергієм Оксютою. Він був розвідником Третього армійського корпусу.

Прощання з "Картою" на Майдані Незалежності. Фото: Новини.LIVE

"Той, хто пожертвував свободою заради безпеки — не заслуговує ні на свободу, ні на безпеку", — такого погляду дотримувався друг Карта.

Портрет Сергія "Карти" Оксюти. Фото: Новини.LIVE

Він долучився до війська у перші дні повномасштабного вторгнення. На початку свого бойового шляху виконував обов’язки зв’язківця у 1-й штурмовій роті 1-го штурмового батальйону. "Карта" брав участь у бойових завданнях на найгарячіших напрямках. 31 січня 2024 року йому виповнилось 18 років. Сергій підписав контракт та пройшов БЗВП. Після цього повернувся до рідної роти вже як штурмовик.

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"Він часто сам викликався допомогти нашому підрозділу, цікавився, чи не потрібна нам допомога, і ніколи не давав задню. Він просто приходив і робив те, що було потрібно. І саме таким був його останній мужній вчинок. Коли йому вже потрібно було ротуватися, він залишився з хлопцями — бути поруч, підтримувати їх, як робив це завжди. А найголовніше — він хотів до кінця виконати поставлене завдання. І завжди — з посмішкою. Саме цю його посмішку ми запам’ятаємо назавжди", — так про нього згадують друзі по службі.

Військові попрощались з Сергієм "Карта" Оксютою. Фото: Новини.LIVE

Він пройшов складний і відповідальний бойовий шлях — від оборони Київщини до боїв на Харківщині. Окремою сторінкою його служби стала участь у спеціальній штурмовій операції "Дельфін".



"Для нас Карта був не просто побратимом. Він був справжнім Другом. Без шаблонних слів про "найкращого" чи "ідеального". Він був другом у найповнішому значенні цього слова. Він доповнював нашу компанію своєю посмішкою, жартами, підтримкою та тією особливою енергією, яку неможливо замінити. Його присутність відчувалася завжди. І тепер так само відчувається його відсутність", — розповідають його побратими.

Рідні захисника Сергія "Карта" Оксюти

Як раніше писали Новини.LIVE, нещодавно вся країна попрощалась з загиблим волонтером Олексієм Юковим. Олексій Юков був засновником і керівником пошукової групи "Плацдарм", яка роками займалася надзвичайно складною роботою на місцях бойових дій, повертаючи загиблих українців їхнім родинам.

Також журналісти Новини.LIVE повідомляли про проблему з похованнями загиблих захисників на військовому цвинтарі. Якщо військовослужбовець мав непогашену судимість, його родині можуть відмовити у похованні НМВК.