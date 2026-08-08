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Главная Киев В Киеве почтили память волонтера Алексея Юкова: фоторепортаж с Майдана Независимости

В Киеве почтили память волонтера Алексея Юкова: фоторепортаж с Майдана Независимости

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 13:21
В Киеве почтили память волонтера Алексея Юкова: фоторепортаж с Майдана Независимости
Прощание с Алексеем Юковым. Фото: Новини.LIVE

8 августа в Киеве на Майдане Независимости состоялась церемония прощания с Алексеем Юковым — руководителем поисковой группы "Плацдарм", погибшим 5 августа в Донецкой области. Он более 25 лет занимался поиском, эксгумацией и возвращением тел погибших военных и гражданских лиц их семьям.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте прощания.

В Киеве почтили память Алексея Юкова

Алексей Юков погиб в возрасте 40 лет. По информации его коллег и военнослужащего Сергея Гнездилова, смертельное ранение он получил на линии боевого столкновения во время эксгумации тел погибших украинских военных в Лиманской общине в Донецкой области.

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Прощание с Алексеем Юковым. Фото: Новини.LIVE

На церемонию люди приходили с цветами. Многие держали в руках красные розы, подсолнухи и другие цветы.

Где киевляне почтили память Алексея Юкова

Люди чтили память волонтера вдоль прохода на Майдане Независимости. В центре мемориальной композиции находился монумент Независимости, вокруг которого установили большие металлические конструкции с силуэтами погибших украинских пленных в Оленевке.

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Украинцы почтили память Алексея Юкова. Фото: Новини.LIVE

Юков посвятил поисковой деятельности более четверти века. Сначала он занимался поиском и перезахоронением погибших воинов времён Второй мировой войны.

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Украинцы почтили память Алексея Юкова. Фото: Новости.LIVE

После начала российской агрессии против Украины в 2014 году Юков вместе с поисковой группой «Плацдарм» сосредоточился на поиске, эксгумации и возвращении тел украинских военных, погибших во время войны.

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Прощание с Алексеем Юковым. Фото: Новини.LIVE

Его работа помогала семьям получить возможность попрощаться со своими близкими и похоронить их.

В Киеве почтили память волонтера Алексея Юкова: фоторепортаж с Майдана Независимости - фото 5
Прощание с Алексеем Юковым. Фото: Новини.LIVE

Алексей Юков был основателем и руководителем поисковой группы "Плацдарм". Коллеги вспоминают его как человека, который годами занимался чрезвычайно сложной работой в зонах боевых действий, возвращая погибших украинцев их семьям.

В Киеве почтили память волонтера Алексея Юкова: фоторепортаж с Майдана Независимости - фото 6
Прощание с Алексеем Юковым. Фото: Новини.LIVE

Ранее Новини.LIVE сообщали , что ночью 8 августа российские войска атаковали Киев и Киевскую область. В столице в результате ракетного удара погиб один человек, ещё четверо жителей пострадали.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Киевской области, в частности в Броварском районе, в результате атаки погибли три человека, среди них — ребенок 2022 года рождения. Кроме того, три человека пострадали, повреждены частный дом, хозяйственные постройки и автомобили, возникли пожары.

смерть захоронения фоторепортаж
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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