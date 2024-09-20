Киев вышел на первое место в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом 20 сентября

Киевская улица в дыму. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Качество воздуха в Киеве еще более ухудшилось. Утром 20 сентября столичные власти предупредили горожан о задымлении, а уже через несколько часов смог усилился. В мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом Киев вышел на первое место.

Об этом сообщает ресурс IQAir в пятницу, 20 сентября.

Читайте также:

Смог в Киеве 20 сентября. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Смог в Киеве 20 сентября

В Киеве утром 20 сентября из-за пожаров ухудшилось качество воздуха. В КГВА посоветовали киевлянам не проветривать помещения и отказаться от длительных прогулок на открытом воздухе, а также пить больше воды и включить очистители воздуха на максимум.

По данным IQair, Киев вышел на первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом. Сегодня предельно допустимый уровень загрязнения превышен в 17,5 раза.

Данные SaveEcoBot

Украинский ресурс SaveEcoBot, позволяющий мониторить информацию о загрязнении воздуха, также сообщает о значительном ухудшении качества воздуха в Киеве и области. Большинство отметок на карте красная, что сигнализирует об очень вредном уровне индекса качества воздуха (AQI). Также стало больше фиолетовых меток, которые говорят об опасности.