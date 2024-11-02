Мост Метро в Киеве могут закрыть

Киевский мост Метро. Фото: Big Kyiv

Казалось бы, столица наконец оправилась после 9-месячного транспортного коллапса из-за подтопления метро, и здесь киевлян постигла новая беда. Так, в июне обрушилась пешеходная часть Воздухофлотского путепровода. И таких потенциально опасных объектов столицы немало. Каких испытаний еще стоит ожидать киевлянам?

В этом разбиралась Мария Гураль в рамках расследования проекта "Наша Справа".

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Мост Метро

Мост Метро — это уникальное сооружение, объединяющее автомобильное движение и метро на двух уровнях. Построили его еще в 1965 году. Этот объект имеет стратегическое значение, соединяя правый и левый берега столицы. Эксперты отмечают, что при должном уходе он должен прослужить 100 лет. Мост уже сейчас в критическом состоянии.

Мост Метро. Фото: Wikipedia

"Ну, там, из того, что я визуально видел, потому что я все же документов по исследованию каких-то экспертных выводов не видел, чисто визуально как киевлянин, просто я еще инженер, там буквально отваливались куски бетона, там очень значительная коррозия арматуры, она там значительно уменьшила свое поперечное сечение, то есть рабочую плоскость.

Это все требует действительно серьезного восстановления", — рассказал Дмитрий Макагон, инженер-проектировщик.

Дмитрий Макагон, инженер-проектировщик. Фото: скриншот

Чтобы понять масштаб возможной проблемы, стоит лишь вспомнить, как парализовала столицу авария на "синей" ветке, к чему привело частичное закрытие метро.

В течение 58 лет реконструкция моста Метро ни разу не проводилась. За состояние этого объекта отвечает его балансодержатель, а именно Киевавтодор, отчитывающийся КГГА.

"Он просто доведен до такого состояния из-за отсутствия правильного обслуживания", — объяснил Дмитрий Макагон.

В 2018 году тогдашний заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян заявил о разработке проектно-сметной документации, после утверждения которой должны были начать капитальный ремонт моста.

Публикация Дмитрия Давтяна, 5 июня 2018 года. Фото: скриншот

"После получения положительных результатов экспертизы потребуется 6 месяцев на разработку документации. После этого можно начинать капремонт. По плану, выполнение капитального ремонта состоится в следующем году. Срок строительства — 2 года" , — написал в Facebook Дмитрий Давтян.

В 2019 году ремонт все же начали, и обошелся он почти в 2 миллиарда гривен. Но это был только капитальный ремонт, а не реконструкция, которая необходима данному объекту. О полном восстановлении постройки заговорили в 2021 году.

"Обновление сооружения будут выполняться за счет средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который предоставляет кредит в размере 60 миллионов евро. Благодаря ремонту срок эксплуатации сооружения будет продлен на десятилетие", — написали в КГГА.

Но проект так и не был реализован. В то же время уже в этом году Киевавтодор заключил соглашение на противоаварийные работы на мосту Метро. Сумма опять-таки почти 2 миллиарда гривен. Победителем стала турецкая компания "Онур". Работы должны быть выполнены до конца 2026 года.

"По состоянию на сегодняшний день в бюджете 250 миллионов гривен выделено, эти средства есть, и они будут направлены на то, чтобы начать эти работы по реконструкции данного моста. Вы знаете, по состоянию на сегодняшний день докладывают исполнители о том, что они будут начинать с той части, которая находится под мостом, ее ремонтировать, обустраивать для того, чтобы потом продолжать реконструкцию. Но проекта этой реконструкции мы еще не видели, нам его не предоставляли", — Андрей Витренко, председатель постоянной комиссии по бюджету и социально-экономическому развитию Киевсовета.

Андрей Витренко, депутат Киевсовета. Фото: скриншот

Что примечательно, турецкая компания получила подряд без конкуренции, и это при том, что торги были открытыми.

В КГГА уверяют, что работы по усилению опор моста Метро не повлияют на функционирование метрополитена.

"На работу метрополитена выполнение работ не повлияет. "Красная" ветка метро будет работать в штатном режиме", — КГГА.

Впрочем, никаких работ на мосту мы пока не видим, и сколько он еще простоит, неизвестно. Интересно, есть ли у городских властей пути решения возможного транспортного коллапса при остановке работы моста?

Узнать это так и не удалось. Но подумаем вместе. Все эти люди поедут через мост Патона. Только вот он тоже в критическом состоянии.

"Когда я еду по мосту Патона, то открываю окошко, держу двумя руками руль, потому что знаю, что могу упасть. Чтобы выплыть, я должен подготовиться, и это не шутка — у него пятый уровень аварийности. СНБО зафиксировало это формально, и им нельзя пользоваться. Но это известно еще с 2017 года", — Максим Бахматов, глава Офиса трансформации.

Максим Бахматов. Фото: Instagram/maximbakhmatov

Ситуацию мог бы спасти Подольско-Воскресенский мост, который должен простилаться до Троещины на левом берегу Киева. Но за 20 лет строительства туда так и не добрались.

"В мост вгашено 20 миллиардов гривен и там сделан один лепесток на Русановские сады. А вы видели там дорогу? Там, конечно, не хайвей, чтобы им пользоваться. А куда он должен быть сделан? Конечно, на Троещину. И они не достроили, потому что финального проекта нет. Где он будет проходить, никто не знает", — Максим Бахматов, глава Офиса трансформации.

"Нам Мировой банк в свое время рекомендовал Киеву не строить такие сооружения новые, потому что нет у города такой суммы, чтобы содержать старые. То есть нам нужно разобраться с существующими, навести порядок, а уже потом строить", — Дмитрий Макогон, инженер-проектировщик.

В идеале, вместо строительства новых мостовых переходов балансодержатели должны заниматься старыми объектами, не доводя их до критического состояния.

"Нужно просто очень вовремя ремонтировать незначительные повреждения. Как только в конструкции появилась небольшая трещинка, ее, соответственно, нужно быстренько ремонтировать, чтобы в эту трещину не просачивалась вода, не проникали различные химические вещества, которыми часто обрабатывают мосты", — добавил Дмитрий Макогон.