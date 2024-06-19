У Києві обвалився Повітрофлотський міст

Обвал мосту. Фото: місцеві пабліки

В середу, 19 червня, у Києві обвалився пішохідний тротуар на мосту по Жилянській вулиці. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Обвал мосту в Києві

Очевидці повідомляють, що залізобетонна балка впала і заблокувала рух в обидва напрямки під Повітрофлотським мостом. Наразі відомо, що рух швидкісних трамваїв №1 та №3 заблоковано.

Повітрофлотський шляхопровід є одним із самих перевантажених у Києві. Він забезпечує рух автомобільного транспорту і тролейбусів над залізничними коліями.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація планує розпочати ремонт та модернізацію мосту Метро, який поєднує лівий та правий береги Дніпра. На заплановані роботи мерія столиці пропонує витратити 2 мільярди гривень.

Раніше ми писали, що у Києві директору генпідрядної організації поліція повідомила про підозру у завданні збитків на 24 мільйони гривень на будівництві Подільського мосту. Фігуранту справи загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.