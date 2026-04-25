В Киеве девушка упала в неогороженную яму с водой и получила травмы

Ua ru
Дата публикации 25 апреля 2026 20:51
Яма с водой. Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители открыли уголовное производство из-за травмирования девушки во время аварийных работ. Инцидент произошел из-за ненадлежащего ограждения опасного участка.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение полиции Киева.

18-летняя девушка получила травмы, упав в яму

Как выяснили следователи, о происшествии стало известно во время мониторинга социальных сетей. На проспекте Ивасюка работники аварийной бригады КП "Киевтеплоэнерго" выполняли ремонт из-за порыва трубы холодного водоснабжения, однако место проведения работ не было должным образом ограждено.

В результате 18-летняя местная жительница, проходя мимо, упала в заполненную водой яму и травмировала ногу. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.

По факту инцидента начато уголовное производство из-за нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Место ремонтных работ. Фото: Нацполиция

Как сообщали Новини.LIVE, в январе в Киеве 16-летняя девушка упала в неогороженную яму с кипятком на проспекте Лобановского. Она получила 73% тела ожогов и была госпитализирована в Германию.

Медики долгое время боролись за жизнь девушки, но в марте она умерла в больнице.

Киев несчастный случай коммунальные службы
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
