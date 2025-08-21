В Киеве прокуратура ведет сотни исков за коммунальную землю

Город Киев. Фото: РБК-Украина

В Киеве продолжаются сотни судебных процессов по незаконно занятым коммунальным участкам, где без необходимых разрешений возводят развлекательные объекты и другую недвижимость. Прокуратура отмечает, что дела нередко длятся годами, однако решения принимаются в пользу общества и дальше должны выполняться городскими органами.

Об этом пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова рассказала в эфире "Київського часу" в четверг, 21 августа.

Сотни исков за коммунальную землю в столице

По словам пресс-секретаря, прокуратура сопровождает значительное количество исков о возвращении городских земель, которые были заняты или застроены без решений владельца — территориальной громады. Часть участков используется для развлекательных заведений и других объектов, возведенных в нарушение градостроительных процедур.

"И такие судебные дела длятся годами. Но в конце концов мы выигрываем эти иски. И дальше уже вопрос к органам, которые должны выполнять решение суда", — отметила Ирина Винокурова в эфире "Киевского времени".

Пресс-секретарь подчеркнула, что проблемой остается длительное игнорирование нарушений со стороны городских властей, тогда как граждане могут и должны сообщать о незаконных действиях на земле общины. Первым шагом в таких ситуациях должно быть обращение именно в органы местного самоуправления, ведь земля находится в коммунальной собственности.

"Это задача владельца — контролировать и реагировать на нарушения. Прокуратура уже входит в дело, когда мы видим, что владелец бездействует. И тогда мы обращаемся с иском в суд, где мы просим, например, признать бездействие КГГА", — сказала Ирина Винокурова в эфире "Киевского времени".

В прокуратуре добавляют, что иски направлены на восстановление прав общины, демонтаж незаконных объектов и возвращение участков в законное пользование. Отдельные дела уже прошли несколько судебных инстанций, и сейчас ключевое — своевременное выполнение решений компетентными органами.

