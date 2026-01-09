Видео
Главная Киев Ночная атака на Киев — что известно о погибших

Ночная атака на Киев — что известно о погибших

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 13:23
Атака на Киев 9 января — сколько людей погибли и получили ранения
Поврежден дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве, по последним данным властей, в результате ночной атаки погибли четыре человека. Установлены личности всех жертв.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в пятницу, 9 января.

Читайте также:
прокуратура
Сообщение Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Атака на Киев — что известно о погибших

Сначала в соцсетях появилась информация о пятом погибшем, однако впоследствии ее опровергли.

В Днепровском районе погибла женщина 49 лет и двое мужчин — 41 и 54 лет. В Дарницком районе российская атака унесла жизнь 56-летнего медика, который приехал помогать пострадавшим жителям многоэтажки.

Еще 26 человек получили травмы и телесные повреждения. Среди пострадавших пять спасателей ГСЧС, четверо медицинских работников и полицейский.

Напомним, что в части Киева в результате атаки нет электроснабжения. Кроме того, в столице введены аварийные отключения.

На обстрел уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
