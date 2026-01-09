Атака на Киев 9 января — сколько людей погибли и получили ранения

Ночная атака на Киев — что известно о погибших
В Киеве, по последним данным властей, в результате ночной атаки погибли четыре человека. Установлены личности всех жертв.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в пятницу, 9 января.
Атака на Киев — что известно о погибших
Сначала в соцсетях появилась информация о пятом погибшем, однако впоследствии ее опровергли.
В Днепровском районе погибла женщина 49 лет и двое мужчин — 41 и 54 лет. В Дарницком районе российская атака унесла жизнь 56-летнего медика, который приехал помогать пострадавшим жителям многоэтажки.
Еще 26 человек получили травмы и телесные повреждения. Среди пострадавших пять спасателей ГСЧС, четверо медицинских работников и полицейский.
Напомним, что в части Киева в результате атаки нет электроснабжения. Кроме того, в столице введены аварийные отключения.
На обстрел уже отреагировал президент Владимир Зеленский.
