Атака на Киев 9 января — введены экстренные отключения электроэнергии

В Киеве введены экстренные отключения света
В столице вводятся экстренные отключения. Причина — последствия масштабной атаки и перегрузки сетей.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в пятницу, 9 января.
ДТЭК обратился к киевлянам с просьбой
Во время экстренных отключений графики не действуют.
"Если у вас есть свет, просим пользоваться мощными электроприборами по очереди", — говорится в сообщении.
Энергетики отмечают, что любая экономия электроэнергии помогает избегать локальных аварий.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 января массированно атаковали украинскую столицу. Есть погибшие и раненые.
В одном из районе Киева двигатель дрона влетел в автомобиль.
Кроме того, одну из западных областей РФ атаковала "Орешником".
