Атака на Киев 9 января — введены экстренные отключения электроэнергии

В столице вводятся экстренные отключения. Причина — последствия масштабной атаки и перегрузки сетей.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в пятницу, 9 января.

ДТЭК обратился к киевлянам с просьбой

Во время экстренных отключений графики не действуют.

"Если у вас есть свет, просим пользоваться мощными электроприборами по очереди", — говорится в сообщении.

Энергетики отмечают, что любая экономия электроэнергии помогает избегать локальных аварий.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 января массированно атаковали украинскую столицу. Есть погибшие и раненые.

В одном из районе Киева двигатель дрона влетел в автомобиль.

Кроме того, одну из западных областей РФ атаковала "Орешником".