В Киеве после обстрела пропало водоснабжение — когда планируют восстановить

В части Киева нет водоснабжения — когда планируют восстановить
В части Киева обесточены объекты водопроводной инфраструктуры в результате российского обстрела в ночь на 9 января. Сейчас водоснабжение отсутствует в Печерском районе и Левобережной части.
Об этом сообщила пресс-служба Киевводоканала в Facebook.
Отсутствует водоснабжение в Киеве 9 января
Сейчас специалисты "Киевводоканала" вместе с энергетиками работают над стабилизацией ситуации, восстановлением электричества и нормального режима работы водоснабжения.
В Киеве будут сливать воду из внутридомовых систем
Нардеп от "Батькивщины" Алексей Кученко сообщил, что во многих районах столицы коммунальщики получили команду сливать воду из внутридомовых систем.
"Ждем четкую информацию от КГГА с рекомендациями относительно дальнейших действий населения", — добавил он.
Когда возобновят поставки воды
Глава Дарницкой РГА Александр Ковтунов рассказал, что в районе планируют возобновить поставки холодной воды в течение дня.
"Начато восстановление теплоснабжения в районе объектов, которые получают тепло от "Еврореконструкции". Все коммунальные службы и поставщики услуг работают в непрерывном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность района", — подчеркнул он.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал городу временно выехать из города из-за отсутствия тепла и воды.
Известно, что оккупанты в ночь на 9 января убили в Киеве четырех человек, среди которых 56-летний медик.
Читайте Новини.LIVE!