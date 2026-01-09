Видео
Главная Киев В части Киева нет водоснабжения — когда планируют восстановить

В части Киева нет водоснабжения — когда планируют восстановить

Дата публикации 9 января 2026 13:12
В Киеве после обстрела пропало водоснабжение — когда планируют восстановить
Последствия российского обстрела Киева 9 января. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

В части Киева обесточены объекты водопроводной инфраструктуры в результате российского обстрела в ночь на 9 января. Сейчас водоснабжение отсутствует в Печерском районе и Левобережной части.

Об этом сообщила пресс-служба Киевводоканала в Facebook.

Читайте также:

Отсутствует водоснабжение в Киеве 9 января

Сейчас специалисты "Киевводоканала" вместе с энергетиками работают над стабилизацией ситуации, восстановлением электричества и нормального режима работы водоснабжения.

Пост "Киевводоканала". Фото: скриншот

В Киеве будут сливать воду из внутридомовых систем

Нардеп от "Батькивщины" Алексей Кученко сообщил, что во многих районах столицы коммунальщики получили команду сливать воду из внутридомовых систем.

"Ждем четкую информацию от КГГА с рекомендациями относительно дальнейших действий населения", — добавил он.

Пост Кучеренко. Фото: скриншот

Когда возобновят поставки воды

Глава Дарницкой РГА Александр Ковтунов рассказал, что в районе планируют возобновить поставки холодной воды в течение дня.

"Начато восстановление теплоснабжения в районе объектов, которые получают тепло от "Еврореконструкции". Все коммунальные службы и поставщики услуг работают в непрерывном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность района", — подчеркнул он.

null
Пост Ковтунова. Фото: скриншот

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал городу временно выехать из города из-за отсутствия тепла и воды.

Известно, что оккупанты в ночь на 9 января убили в Киеве четырех человек, среди которых 56-летний медик.

Киев война обстрелы водоснабжение теплоснабжение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
