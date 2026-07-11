Ночная атака РФ на Киев: число пострадавших возросло до 10

Ликвидация последствий атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В ночь на 11 июля российские войска в третий раз за неделю нанесли удар по Киеву. В результате обстрела столицы пострадали 10 человек, в том числе один ребенок.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Атака РФ на Киев 11 июля

По данным спасателей, в Соломенском, Дарницком и Днепровском районах города зафиксированы попадания, пожары и повреждения гражданских объектов.

В Соломенском районе Киева в результате российской атаки произошло попадание в трехэтажное офисно-складское здание. Из-за этого возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Также в другой части района взрывная волна повредила железнодорожный локомотив.

В Дарницком районе после попадания в проезжую часть загорелась электрощитовая система регулирования светофоров. Пожар ликвидировали, а в расположенных рядом жилых домах выбило окна.

В Днепровском районе в результате атаки возник пожар в складском помещении.

На местах ударов работают спасатели, медики и другие экстренные службы. В ГСЧС отметили, что информация о последствиях атаки уточняется.

Воронка в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева

Ликвидация последствий удара РФ по Киеву. Фото: ГСЧС Киева

Разрушенная крыша дома. Фото: ГСЧС Киева

Новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что глава КП "Плесо" Андрей Вагин сообщил, что очистка Кирилловского озера от горюче-смазочных материалов, попавших в водоем в результате российского удара по Киеву 2 июля, может продолжаться еще долгое время. В настоящее время специалисты продолжают использовать специальные сорбенты для очистки воды и предотвращения оседания нефтепродуктов на дне озера.

Новини.LIVE писали, что город Вишневое в Киевской области продолжает восстанавливаться после российского удара, который привел к значительным разрушениям и масштабному пожару. В результате вражеского удара погибли девять человек, еще около 60 жителей получили ранения.