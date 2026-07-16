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Главная Киев Ночной удар по Киеву: есть погибшие и пострадавшие

Ночной удар по Киеву: есть погибшие и пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 06:27
В Киеве в результате ночной атаки 16 июля 2026 года есть погибшие и пострадавшие
Спасатели на месте пожара после обстрела Киева в ночь на 16 июля 2026 года. Фото: ГСЧС Киева

В результате ночной атаки на Киев в ночь на четверг, 16 июля, погибли два человека. Еще шестеро жителей столицы пострадали — трех из них госпитализировали. Среди пострадавших — 16-летний подросток.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

Унаслідок обстрілу Києва вночі 16 липня 2026 року загинули люди
Скриншот сообщения Виталия Кличко

Что известно об обстреле Киева ночью 16 июля

Воздушная тревога в столице длилась с 00:46 до 01:47. В 00:46 Воздушные Силы ВС Украины предупредили о баллистических ракетах, летевших в направлении столицы. По состоянию на 00:47 в воздушном пространстве Киева зафиксировали две вражеские цели.

Уночі 16 липня 2026 року РФ атакувала Київ балістичними ракетами
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что город подвергся баллистическому удару, и призвал граждан находиться в безопасных местах.

Уночі 16 липня 2026 року РФ атакувала Київ балістичними ракетами
Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

В 01:02 стало известно, что на Киев направляются еще четыре ракеты.

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ОБНОВЛЕНО В 06:47: По данным ГСЧС Киева, в результате обстрела погибли два человека, а пострадали пять. В Дарницком районе загорелось административно-складское здание, грузовики и склад. Пожары потушили пожарные. Два человека погибли, а еще двое, в том числе ребенок, получили травмы. В Святошинском районе после попадания ракеты произошло возгорание в одноэтажном складском помещении. Пострадали три человека. Пожар локализовали.

Рятувальник біля вантажівки, яка згоріла внаслідок російського удару по Києву вночі 16 липня 2026 року
Сотрудник ГСЧС возле грузовика, поврежденного в результате российского ракетного удара по Киеву. Фото: ГСЧС Киева

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Киевской ГВА Тимура Ткаченко сообщал, что ночью 16 июля в Киеве прогремели взрывы. Город оказался под ударами баллистических ракет. Повреждения зафиксировали в двух районах: Дарницком и Святошинском.

Также Новини.LIVE со ссылкой на спикера Киевской городской военной администрации Екатерину Поп писали о смоге, образовавшемся над Киевом после атаки в ночь на 14 июля. Специалисты проверяли качество воздуха, чтобы выяснить, нет ли в нем веществ, которые могут нанести вред здоровью людей. Наибольшие повреждения в результате атаки получил Дарницкий район.

Киев обстрелы война в Украине
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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