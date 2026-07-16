В Киеве в результате ночной атаки 16 июля 2026 года есть погибшие и пострадавшие

Спасатели на месте пожара после обстрела Киева в ночь на 16 июля 2026 года. Фото: ГСЧС Киева

В результате ночной атаки на Киев в ночь на четверг, 16 июля, погибли два человека. Еще шестеро жителей столицы пострадали — трех из них госпитализировали. Среди пострадавших — 16-летний подросток.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Виталия Кличко

Что известно об обстреле Киева ночью 16 июля

Воздушная тревога в столице длилась с 00:46 до 01:47. В 00:46 Воздушные Силы ВС Украины предупредили о баллистических ракетах, летевших в направлении столицы. По состоянию на 00:47 в воздушном пространстве Киева зафиксировали две вражеские цели.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что город подвергся баллистическому удару, и призвал граждан находиться в безопасных местах.

Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

В 01:02 стало известно, что на Киев направляются еще четыре ракеты.

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ОБНОВЛЕНО В 06:47: По данным ГСЧС Киева, в результате обстрела погибли два человека, а пострадали пять. В Дарницком районе загорелось административно-складское здание, грузовики и склад. Пожары потушили пожарные. Два человека погибли, а еще двое, в том числе ребенок, получили травмы. В Святошинском районе после попадания ракеты произошло возгорание в одноэтажном складском помещении. Пострадали три человека. Пожар локализовали.

Сотрудник ГСЧС возле грузовика, поврежденного в результате российского ракетного удара по Киеву. Фото: ГСЧС Киева

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Киевской ГВА Тимура Ткаченко сообщал, что ночью 16 июля в Киеве прогремели взрывы. Город оказался под ударами баллистических ракет. Повреждения зафиксировали в двух районах: Дарницком и Святошинском.

Также Новини.LIVE со ссылкой на спикера Киевской городской военной администрации Екатерину Поп писали о смоге, образовавшемся над Киевом после атаки в ночь на 14 июля. Специалисты проверяли качество воздуха, чтобы выяснить, нет ли в нем веществ, которые могут нанести вред здоровью людей. Наибольшие повреждения в результате атаки получил Дарницкий район.