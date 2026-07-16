Ночной удар по Киеву: есть погибшие и пострадавшие

Спасатели на месте пожара после обстрела Киева в ночь на 16 июля 2026 года. Фото: ГСЧС Киева

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Унаслідок нічної атаки на Київ у ніч проти четверга, 16 липня, загинули двоє людей. Ще шестеро жителів столиці постраждали — трьох із них госпіталізували. Серед потерпілих 16-річний підліток.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Віталія Кличка

Що відомо про обстріл Києва вночі 16 липня

Повітряна тривога у столиці тривала від 00:46 до 01:47. О 00:46 Повітряні Сили ЗС України попередили про балістичні ракети, які летіли в напрямку столиці. Станом на 00:47 у повітряному просторі Києва зафіксували дві ворожих цілі.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Начальник Київської МВА Тимур Ткаченка зазнав, що місто опинилося під ударом балістики, та закликав громадян перебувати в безпечних місцях.

Скриншот повідомлення Тимура Ткаченка

О 01:02 стало відомо, що на Київ тримають курс ще чотири ракети.

ОНОВЛЕНО О 06:47: За даними ДСНС Києва, загиблих унаслідок обстрілу двоє, а постраждалих п'ятеро. У Дарницькому районі загорілася адміністративно-складська будівля, вантажівки та склад. Пожежі загасили вогнеборці. Двоє людей загинули, а ще двоє, зокрема дитина, травмувалися. У Святошинському районі після влучання сталося займання в одноповерховому складському приміщенні. Постраждали троє людей. Пожежу локалізували.

Співробітник ДСНС біля вантажівки, яку пошкодив російський ракетний удар по Києву. Фото: ДСНС Києва

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Київської МВА Тимура Ткаченка повідомляв, що вночі 16 липня в Києві прогриміли вибухи. Місто опинилося під ударами балістичних ракет. Зафіксували пошкодження у двох районах: Дарницькому і Святошинському.

Також Новини.LIVE з посиланням на речницю Київської міської військової адміністрації Катерину Поп писав про смог, який утворився над Києвом після атаки в ніч проти 14 липня. Фахівці перевіряли якість повітря, аби з'ясувати, чи немає в ньому речовин, які можуть зашкодити здоров'ю людей. Найбільших пошкоджень унаслідок атаки зазнав Дарницький район.