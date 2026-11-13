Спасатели проводят эвакуацию пациентов. Фото: ГСЧС Киева

Российские войска ночью 13 ноября нанесли удар по медицинскому учреждению в Шевченковском районе Киева. В результате атаки был частично разрушен второй этаж больницы и вспыхнул пожар. Один человек получил ранения. Спасателям и медикам удалось эвакуировать в безопасное место десятки людей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС Киева.

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Удар по больнице в Киеве

Очередная ночная атака российских войск на столицу была направлена на гражданские объекты. На этот раз под вражеским ударом оказалось медицинское учреждение, расположенное в Шевченковском районе Киева.

Обломки беспилотника. Фото: ГСЧС Киева

Попадание привело к разрушению помещений на втором этаже здания. Сразу после атаки в больнице вспыхнул пожар, охвативший поврежденное здание.

Эвакуация пациентов. Фото: ГСЧС Киева

Медицинский персонал самостоятельно вывел в безопасное место тридцать человек. Еще семерых людей из горящего здания вытащили сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. К сожалению, в результате российского обстрела один человек получил ранение.

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Пациенты и врачи во время эвакуации. Фото: ГСЧС Киева

В настоящее время все очаги возгорания в медицинском учреждении полностью ликвидированы спасателями.

Новини.LIVE сообщали, что перед этим, 12 ноября, Киев уже пережил атаку вражеских беспилотников. Тогда в Соломенском районе загорелось многоэтажное здание, погиб один человек и ещё семеро пострадали, а рядом с домом развернули гуманитарный штаб помощи.

Ранее, 11 ноября, под российским обстрелом оказалась и Киевская область. Погибли двое спасателей ГСЧС, ещё трое человек получили ранения, а в регионе были разрушены жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки и здания предприятий.