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Головна Київ Нічний удар по Києву: у Шевченківському районі палала лікарня

Нічний удар по Києву: у Шевченківському районі палала лікарня

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13 листопада 2026 07:55
Нічний обстріл Києва: у Шевченківському районі горіла лікарня ДСНС Києва
Рятувальники проводять евакуацію пацієнтів. Фото: ДСНС Києва

Російські війська вночі, 13 листопада, завдали удару по медичному закладу в Шевченківському районі Києва. Внаслідок атаки частково було зруйновано другий поверх лікарні та спалахнула пожежа. Одна людина отримала поранення. Рятувальникам і медикам вдалося вивести в безпечне місце десятки людей.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС Києва.

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Удар по лікарні в Києві

Чергова нічна атака російських військ на столицю була спрямована на цивільні об'єкти. Цього разу під ворожим ударом опинився медичний заклад, розташований у Шевченківському районі Києва.

Київ Шевченківський район
Уламки від безпілотника. Фото: ДСНС Києва

Влучання призвело до руйнування приміщень на другому поверсі будівлі. Одразу після атаки в лікарні спалахнула пожежа, яка охопила пошкоджену будівлю.

Київ влучання по лікарні
Евакуація пацієнтів. Фото: ДСНС Києва

Медичний персонал самостійно вивів у безпечне місце тридцятьох осіб. Ще сімох людей з палаючої будівлі витягли співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. На жаль, внаслідок російського обстрілу одна людина отримала поранення.

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Атака дронів по Києву 13 листопада
Пацієнти та лікарі під час евакуації. Фото: ДСНС Києва

Наразі всі осередки займання в медичному закладі повністю ліквідовані рятувальниками.

Новини.LIVE інформували, що перед цим, 12 листопада, Київ уже пережив атаку ворожих безпілотників. Тоді у Солом'янському районі загорілася багатоповерхівка, загинула одна людина та ще семеро постраждали, а поруч із будинком розгорнули гуманітарний штаб допомоги.

Раніше, 11 листопада, під російським обстрілом опинилася й Київська область. Загинули двоє рятувальників ДСНС, ще троє людей дістали поранення, а в регіоні потрощило житлові будинки, автівки, господарські споруди та будівлі підприємств.

Київ пожежа ДСНС обстріли лікарня
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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