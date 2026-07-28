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Главная Киев Ночные взрывы в Киеве: что известно об атаке

Ночные взрывы в Киеве: что известно об атаке

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 01:02
Ночью 28 июля 2026 года в Киеве раздались взрывы
Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: Суспільне Чернігів

Ночью во вторник, 28 июля, в Киеве раздались взрывы. В столице продолжается воздушная тревога. Ее объявили из-за ракетной и дроновой опасности.

Воздушные Силы ВС Украины сообщали о реактивных БпЛА и ракете курсом на Киев, передает Новини.LIVE.

Что известно о взрывах в Киеве ночью 28 июля

Воздушную тревогу в столице объявили в 00:45. Тогда же военные сообщили о реактивных БпЛА курсом на Ржищев или Обухов, но в 00:49 уточнили, что вражеские цели изменили направление и приближаются с юга к Киеву. В 00:53 стало известно, что через Киевщину летит ракета на Макаров.

Обстрел Киева и Киевщины ночью 28 июля 2026 года
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Где объявили воздушную тревогу ночью 28 июля

Воздушная тревога ночью 28 июля 2026 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 01:02 28 июля 2026 года

По состоянию на 01:02, воздушная тревога, кроме Киева, продолжается в Киевской, Сумской и Запорожской областях. Также красные на карте воздушных тревог части Полтавщины, Черкасчины, Харьковщины и Донетчины.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Офис генпрокурора сообщал, что количество погибших в результате удара, нанесенного РФ по полигону в Киевской области 24 июля, возросло до 11 человек. В больнице скончался 66-летний мужчина. Медики несколько дней боролись за его жизнь, но ранения оказались слишком тяжелыми.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко писал, что в ночь на 26 июля столица потерпела баллистический удар . В нескольких районах города были зафиксированы повреждения. Пострадали несколько человек.

Киев взрыв обстрелы
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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