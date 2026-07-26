Россия атаковала Киев ночью 26 июля — трое человек пострадали

Здание в Киеве, поврежденное Россией. Фото: Суспільне Новини / Никита Галка

Россия обстреляла Киев баллистическими ракетами в ночь на воскресенье, 26 июля. В результате атаки были обнаружены повреждения в Деснянском, Соломенском и Шевченковском районах столицы, а также трое пострадавших мирных жителей. Один раненый был госпитализирован, остальные будут лечиться амбулаторно.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко и отдел коммуникаций полиции Киева, передает Новини.LIVE.

Сообщение полиции Киева в Facebook. Фото: скриншот

Россия ранила трех человек в Киеве

"Три человека пострадали в результате ночной вражеской атаки на Киев. В ночь на 26 июля российские войска нанесли очередной удар по столице баллистическими ракетами. В результате вражеской атаки были повреждены объекты в Деснянском, Соломенском и Шевченковском районах", — отметили в полиции.

Воронка после российского обстрела Киева 26 июля. Фото: полиция Киева / Facebook

Представители пресс-службы уточнили, что в результате пострадали женщина и двое мужчин в Соломенском районе. В свою очередь Кличко сообщил об одном госпитализированном раненом.

Сообщение Виталия Кличко в Telegram. Фото: скриншот

В полиции добавили, что в городе повреждены офисное здание, складские помещения и автомобили. На местах попаданий работают следственно-оперативные группы, полицейские взрывотехники, спасатели и другие профильные службы.

Читайте также:

Уничтоженные автомобили в результате атаки России на Киев 26 июля. Фото: полиция Киева / Facebook

Автомобиль, уничтоженный в результате российского обстрела в Киеве 26 июля. Фото: полиция Киева / Facebook

Последствия ночной атаки РФ на Киев 26 июля

Новини.LIVE сообщали, что после полуночи 26 июля в Киеве раздались взрывы, незадолго до этого в столице была объявлена воздушная тревога, а Воздушные силы предупреждали о баллистических ракетах, летящих в направлении города.

О первых последствиях российского обстрела Киева сообщил мэр Виталий Кличко. Он заявил о пожарах в Шевченковском, Соломенском и Деснянском районах. Впоследствии спасатели ГСЧС отчитались о ликвидации последствий атаки России на столицу: в частности, в Деснянском районе потушили пожар в складском здании и на парковке, в Шевченковском — в четырехэтажном отселенном здании, а в Соломенском — пожар в нежилом здании.

Удар РФ по мероприятии ОПК в Киевской области 24 июля

Также Новини.LIVE сообщали об ударах России тремя баллистическими ракетами по западу оборонно-промышленного комплекса в Киевской области 24 июля, где собрались представители оборонной промышленности, бизнеса и военные. Захватчики убили не менее 10 человек, ранили почти сотню. 25 июля главного организатора мероприятия задержали и сообщили о подозрении в служебной халатности. Генеральный прокурор Руслан Кравченко отметил, что на мероприятие пригласили 300 человек, а укрытие находилось в 100 метрах от места проведения.

В свою очередь, якобы открытое проведение мероприятия в Киевской области прокомментировали организаторы из ассоциации "Армада". Там заявили, что мероприятие проходило в закрытом формате, а доступ к нему был ограничен. Кроме того, приглашения на мероприятие рассылались адресно, а место проведения не разглашалось широкой публике.

Ваша пробная версия Premium истекла

Ваша пробная версия Premium истекла

Ваша пробная версия Premium истекла

Ваша пробная версия Premium истекла