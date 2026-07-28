Ночные взрывы в Киеве: что известно об атаке

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: Суспільне Чернігів

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Ночью во вторник, 28 июля, в Киеве раздались взрывы. В столице продолжается воздушная тревога. Ее объявили из-за ракетной и дроновой опасности.

Воздушные Силы ВС Украины сообщали о реактивных БпЛА и ракете курсом на Киев, передает Новини.LIVE.

Что известно о взрывах в Киеве ночью 28 июля

Воздушную тревогу в столице объявили в 00:45. Тогда же военные сообщили о реактивных БпЛА курсом на Ржищев или Обухов, но в 00:49 уточнили, что вражеские цели изменили направление и приближаются с юга к Киеву. В 00:53 стало известно, что через Киевщину летит ракета на Макаров.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Где объявили воздушную тревогу ночью 28 июля

Карта воздушных тревог по состоянию на 01:02 28 июля 2026 года

По состоянию на 01:02, воздушная тревога, кроме Киева, продолжается в Киевской, Сумской и Запорожской областях. Также красные на карте воздушных тревог части Полтавщины, Черкасчины, Харьковщины и Донетчины.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Офис генпрокурора сообщал, что количество погибших в результате удара, который РФ нанесла по полигону в Киевской области 24 июля, возросло до 11 человек. В больнице умер 66-летний мужчина. Медики несколько дней боролись за его жизнь, но ранения оказались слишком тяжелыми.

Также Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко писал, что в ночь на 26 июля столица потерпела баллистический удар. В трех районах города зафиксировали повреждения. Пострадали несколько человек.