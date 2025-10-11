Видео
Дата публикации 11 октября 2025 12:46
В Киеве возобновили поставки электроэнергии 800 тысячам потребителей
Энергетики ремонтируют линии электропередач. Фото: ДТЭК

В Киеве возобновили поставки электроэнергии 800 тысячам потребителей, которые временно оставались без света из-за вчерашней массированной российской атаки. Однако местами есть локальные аварии в электросетях.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в субботу, 11 октября.

ДТЕК
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Сколько абонентов уже со светом

"Весь Киев снова со светом. Мы восстановили электроснабжение для всех 803 тысяч семей, которые оставались без электричества после атаки", — говорится в сообщении.

В ДТЭК поблагодарили потребителей за выдержку, понимание и доверие.

"Мы ценим каждого, кто ждал и поддерживал. Верьте в энергетиков — мы рядом", — добавили в компании.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы запастись теплыми вещами, водой и продуктами.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал защиту энергетической инфраструктуры в Киеве.

