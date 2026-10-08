В Киеве станет прохладнее: прогноз погоды на 9 октября

Люди идут по городу с зонтиками под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве 9 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не будет, а днем возможен кратковременный дождь. Также синоптики прогнозируют усиление ветра.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.

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Погода в Киеве 9 октября

По прогнозу Укргидрометцентра, в столице 9 октября будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, однако днем возможен кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +10...+12 °C, а днем — около +20 °C.

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Погода в Киевской области 9 октября

На территории Киевской области также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, а днем местами пройдет кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Днем местами возможны порывы до 15–18 м/с.

Ночью температура по области составит +7...+12 °C, днем воздух прогреется до +18...+23 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что 8 октября 2026 года российский беспилотник попал в четырёхэтажное здание магазина в Соломенском районе Киева. В результате удара погибли три человека, ещё двое пострадали. На месте продолжается поисково-спасательная операция.

Новини.LIVE также писали, что вечером 7 октября российские войска обстреляли многоэтажное здание в Деснянском районе Киева, что привело к пожару и частичному разрушению конструкций. В поврежденной квартире обнаружили тела двух погибших, еще четверо человек пострадали, среди них двое детей.