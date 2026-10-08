У Києві стане прохолодніше: прогноз погоди на 9 жовтня

Люди йдуть містом з парасолями під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві 9 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі опадів не буде, а вдень можливий короткочасний дощ. Також синоптики прогнозують посилення вітру.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, інформує Новини.LIVE.

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Погода у Києві 9 жовтня

За прогнозом Укргідрометцентру, у столиці 9 жовтня буде хмарно з проясненнями. У нічний час опадів не очікується, проте вдень можливий короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +10...+12 °C, а вдень — близько +20 °C.

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Погода у Київській області 9 жовтня

На території Київської області також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі опадів не очікується, а вдень місцями пройде короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вдень місцями можливі пориви до 15-18 м/с.

Вночі температура по області становитиме +7...+12 °C, вдень повітря прогріється до +18...+23 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини Києва

Новини.LIVE інформували, що 8 жовтня 2026 року російський безпілотник влучив у чотириповерхову будівлю магазину в Солом’янському районі Києва. Внаслідок удару загинули троє людей, ще двоє постраждали. На місці триває пошуково-рятувальна операція.

Новини.LIVE також писали, що увечері 7 жовтня російські війська обстріляли багатоповерхівку в Деснянському районі Києва, спричинивши пожежу та часткове руйнування конструкцій. У пошкодженій квартирі виявили тіла двох загиблих, ще четверо людей постраждали, серед них двоє дітей.