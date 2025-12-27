Киев без тепла - что известно о масштабах отключений

Последствия обстрела РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

В Киеве без централизованного теплоснабжения остались жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. Коммунальные службы и энергетики работают над восстановлением энерго- и теплоснабжения.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в официальном Telegram-канале в субботу, 27 декабря.

Ситуация с теплоснабжением в столице

По состоянию на сейчас в городе без централизованного теплоснабжения осталось значительное количество многоквартирных домов, учебных заведений и социальной сферы. Городской голова обнародовал информацию об их значительном количестве.

"Без централизованного теплоснабжения в Киеве — более 2 600 домов, 187 детсадов, 138 школ, 22 учреждения соцсферы", — отметил Кличко.

По данным киевского мэра, соответствующие службы уже работают над восстановлением электроэнергии и подачи тепла. Сейчас известно о 28 пострадавших вследствие российской атаки — 13 человек госпитализировали в медучреждения города.

Напомним, что Ткаченко сообщил о разрушении жилых домов в Киеве — погиб человек и есть раненые.

Ранее мы также информировали, что россияне в ночь на 27 декабря атаковали объекты критической инфраструктуры в Киевской области.