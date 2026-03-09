Патриарха Филарета доставили в больницу в Киеве — какая причина

Патриарха ПЦУ Филарета госпитализировали в больницу
Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет госпитализирован в одно из медицинских учреждений Киева из-за ухудшения состояния здоровья. Сейчас он находится под наблюдением врачей.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Украинской православной церкви (Киевского патриархата).
Какое состояние у патриарха Филарета
"Сообщаем, что в связи с ухудшением состояния здоровья Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Киева", — говорится в сообщении.
Как известно, его Святейшество находится под наблюдением врачей и получает всю необходимую медицинскую помощь.
В УПЦ призвали архиереев, духовенство, монашество и всех верующих возносить усиленные молитвы за здоровье и выздоровление Святейшего Патриарха Филарета.
Отметим, в Киево-Печерской Лавре возобновили молебен в пещерах. Отмечается, что первоочередная задача церкви — поддерживать наших воинов. Особенно важно молиться за них в Лавре, где есть много святых и преподобных.
Также мы писали, что в январе в результате российской атаки были повреждены объекты Киево-Печерской лавры. Повреждения получила входная часть в комплекс Дальних пещер №66 и Корпус №67 (Аннозачатиевская церковь).
Читайте Новини.LIVE!