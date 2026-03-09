Видео
Главная Киев Патриарха ПЦУ Филарета госпитализировали в больницу

Патриарха ПЦУ Филарета госпитализировали в больницу

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 17:21
Патриарха Филарета доставили в больницу в Киеве — какая причина
Патриарх Филарет. Фото: facebook/KyivPatriarchate

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет госпитализирован в одно из медицинских учреждений Киева из-за ухудшения состояния здоровья. Сейчас он находится под наблюдением врачей. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Украинской православной церкви (Киевского патриархата).

Читайте также:

Какое состояние у патриарха Филарета

"Сообщаем, что в связи с ухудшением состояния здоровья Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Киева", — говорится в сообщении.

Как известно, его Святейшество находится под наблюдением врачей и получает всю необходимую медицинскую помощь.

В УПЦ призвали архиереев, духовенство, монашество и всех верующих возносить усиленные молитвы за здоровье и выздоровление Святейшего Патриарха Филарета.

Отметим, в Киево-Печерской Лавре возобновили молебен в пещерах. Отмечается, что первоочередная задача церкви — поддерживать наших воинов. Особенно важно молиться за них в Лавре, где есть много святых и преподобных.

Также мы писали, что в январе в результате российской атаки были повреждены объекты Киево-Печерской лавры. Повреждения получила входная часть в комплекс Дальних пещер №66 и Корпус №67 (Аннозачатиевская церковь).

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
