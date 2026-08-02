От ракетного удара по Киеву пострадала мусульманская мечеть

Мечеть после обстрела. Фото: Мурат Сулейманов/Facebook

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В ночь на субботу, 1 августа, в результате российского обстрела Киева получила повреждения главная мечеть Духовного управления мусульман Украины "Умма". Под ударом оказалась центральная улица возле религиозного сооружения. Также произошел удар сзади здания.

Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Мурат Сулейманов, передает Новини.LIVE.

Обстрел мечети в Киеве в ночь на 1 августа

Здание мечети в Киеве после обстрела в ночь на 1 августа 2026 года. Фото: Мурат Сулейманов/Facebook

Здание мечети уже в третий раз пострадало в результате российских обстрелов. Святыня оказывалась по ударами РФ летом прошлого года и 2 июля текущего года.

Повреждения в мечети после российского обстрела Киева в ночь на 1 августа 2026 года. Фото: Мурат Сулейманов/Facebook

"Третий раз подряд в результате массированного удара проклятой России пострадала главная мечеть Духовного управления мусульман Украины "Умма". Пусть Всевышний Аллах накажет всех причастных к этому преступлению", — отметил муфтий.

Воронка возле мечети в Киеве после ночной атаки 1 августа 2026 года. Фото: Мурат Сулейманов/Facebook

Ранее Новини.LIVE сообщал о завершении аварийно-спасательной операции после атаки РФ на Киев в ночь на 1 августа. Девять человек погибли. Еще 33 человека, среди которых четверо детей, получили травмы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины писал, что в результате массированной атаки РФ на столицу ночью 1 августа получило повреждения здание посольства Литвы. Сотрудники дипломатического учреждения не пострадали. Украина заявила, что готова оказать литовской стороне поддержку.