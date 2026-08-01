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Главная Киев В Киеве в результате российского нападения повреждено посольство Литвы: в МИД показали фото

В Киеве в результате российского нападения повреждено посольство Литвы: в МИД показали фото

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 12:48
Россия повредила здание Литвы в Киеве
Разбитое стекло в здании посольства Литвы. Фото: кадр из видео

Во время массированной российской атаки на столицу в ночь на 1 августа было повреждено здание посольства Литвы. Среди сотрудников дипломатического учреждения пострадавших нет. Украина заявила о готовности оказать литовской стороне всю необходимую помощь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Украины.

Украина заявила о готовности оказать Литве необходимую помощь после атаки на её посольство

Глава МИД Андрей Сибига сообщил , что никто из сотрудников дипломатического учреждения не пострадал.

Министр подчеркнул, что российские удары нарушают международное право, в частности положения Венской конвенции о дипломатических сношениях.

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Воронка после ночной атаки. Фото: МИД

"Российский террор не щадит никого и не уважает никаких международных норм, в частности положений Венской конвенции. Остановить его можно только силой и достаточными возможностями противовоздушной обороны", — заявил он.

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Разбитое стекло на дверях. Фото: МИД

Глава МИД также выразил солидарность с Литвой, поблагодарил литовских партнеров за поддержку Украины и заверил, что украинская сторона готова оказать всю необходимую помощь.

Как писали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский заявил, что во время ночной российской атаки украинские силы ПВО смогли сбить лишь одну баллистическую ракету из-за нехватки ракет-перехватчиков для систем Patriot. По его словам, Россия выпустила по Украине 27 баллистических ракет, однако эффективно противодействовать им помешал дефицит боеприпасов. Зеленский призвал международных партнеров ускорить поставки ракет для систем ПВО, подчеркнув, что это спасает жизни украинцев.

Также в ГСЧС предупредили, что российские войска всё чаще применяют тактику двойных ударов, когда после первой атаки наносят повторный удар по тому же месту. Спасатели рекомендуют не покидать укрытие сразу после сигнала отбоя воздушной тревоги, особенно если на месте уже работают экстренные службы. В ведомстве подчеркнули, что такая осторожность может спасти жизнь во время повторных атак.

Литва Россия посольство
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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