Люди во время отключения света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 27 октября, в Киеве и Киевской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Время отключений будет зависеть от группы потребителей, к которой относится данный адрес.

Об этом свидетельствуют графики ДТЭК, сообщает Новини.LIVE.

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График отключения света в Киеве 27 октября

В столице электроэнергию будут отключать по группам. Проверить, к какой группе относится конкретный адрес, можно на сайте ДТЭК "Киевские электросети" или с помощью сервиса YASNO.

Согласно опубликованному графику, время отключений для групп следующее:

Группы 1, 13, 25, 37, 49: 09:00–12:30 и 16:00–19:30.

09:00–12:30 и 16:00–19:30. Группы 2, 14, 26, 38, 50: 10:00–13:00 и 17:00–20:30.

10:00–13:00 и 17:00–20:30. Группы 3, 15, 27, 39, 51: 10:00–13:30 и 17:30–21:00.

10:00–13:30 и 17:30–21:00. Группы 4, 16, 28, 40, 52: 11:00–14:30 и 18:00–21:30.

11:00–14:30 и 18:00–21:30. Группы 5, 17, 29, 41, 53: 11:30–15:00 и 18:30–21:30.

11:30–15:00 и 18:30–21:30. Группы 6, 18, 30, 42, 54: 12:00–15:30 и 19:00–22:00.

12:00–15:30 и 19:00–22:00. Группы 7, 19, 31, 43, 55: 06:00–08:30, 12:30–16:00 и 20:00–23:00.

06:00–08:30, 12:30–16:00 и 20:00–23:00. Группы 8, 20, 32, 44, 56: 06:00–09:00, 13:00–16:30 и 20:30–24:00.

06:00–09:00, 13:00–16:30 и 20:30–24:00. Группы 9, 21, 33, 45, 57: 06:00–09:30, 14:00–17:30 и 21:30–24:00.

06:00–09:30, 14:00–17:30 и 21:30–24:00. Группы 10, 22, 34, 46, 58: 08:00–10:30, 14:30–18:00 и 22:30–24:00.

08:00–10:30, 14:30–18:00 и 22:30–24:00. Группы 11, 23, 35, 47, 59: 08:00–11:30 и 15:00–18:30.

08:00–11:30 и 15:00–18:30. Группы 12, 24, 36, 48, 60: 08:30–12:00 и 15:30–19:00.

Информация может обновляться, поэтому перед отключением стоит проверять актуальный график на сайте оператора.

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График отключений электроэнергии в Киевской области 27 октября

В Киевской области также будут действовать почасовые отключения.

Согласно опубликованным данным, отключения запланированы по следующим подгруппам:

Подгруппа 1.1: 06:00–10:00 и 16:30–21:00.

06:00–10:00 и 16:30–21:00. Подгруппа 1.2: 06 :00–13:30 и 16:30–20:30.

06 :00–13:30 и 16:30–20:30. Подгруппа 2.1: 06 :00–10:00 и 16:30–20:30.

06 :00–10:00 и 16:30–20:30. Подгруппа 2.2: 08 :00–10:00 и 16:30–20:30.

08 :00–10:00 и 16:30–20:30. Подгруппы 3.1 и 3.2: 09:30–13:30 и 20:00–24:00.

09:30–13:30 и 20:00–24:00. Подгруппа 4.1: 09:30–17:00 и 20:00–21:00.

09:30–17:00 и 20:00–21:00. Подгруппа 4.2: 09 :30–13:30 и 20:00–24:00.

09 :30–13:30 и 20:00–24:00. Подгруппа 5.1, 6.1 и 6.2: 13:00–17:00.

13:00–17:00. Подгруппа 5.2: 13:00–20:30.

Графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во время российской атаки на Киев вечером 26 октября обломки и взрывная волна повредили общежитие одного из университетов в Деснянском районе. По предварительным данным, были выбиты окна, а 20-летнюю девушку госпитализировали.

Также Новини.LIVEписали, что во время обстрела столицы 26 октября пострадали двое сотрудников бригады скорой медицинской помощи — парамедик и медицинский техник. Они как раз прибыли на вызов, когда попали под удар. Ранения медиков оказались некритическими, также повреждения получил автомобиль скорой помощи.