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Главная Киев Отключение электроэнергии 27 октября: графики для Киева и области

Отключение электроэнергии 27 октября: графики для Киева и области

Ua ru
26 октября 2026 23:33
Отключения электроэнергии в Киеве и области 27 октября: графики ДТЭК Новини.LIVE
Люди во время отключения света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 27 октября, в Киеве и Киевской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Время отключений будет зависеть от группы потребителей, к которой относится данный адрес.

Об этом свидетельствуют графики ДТЭК, сообщает Новини.LIVE.

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График отключения света в Киеве 27 октября

В столице электроэнергию будут отключать по группам. Проверить, к какой группе относится конкретный адрес, можно на сайте ДТЭК "Киевские электросети" или с помощью сервиса YASNO.

Согласно опубликованному графику, время отключений для групп следующее:

  • Группы 1, 13, 25, 37, 49: 09:00–12:30 и 16:00–19:30.
  • Группы 2, 14, 26, 38, 50: 10:00–13:00 и 17:00–20:30.
  • Группы 3, 15, 27, 39, 51: 10:00–13:30 и 17:30–21:00.
  • Группы 4, 16, 28, 40, 52: 11:00–14:30 и 18:00–21:30.
  • Группы 5, 17, 29, 41, 53: 11:30–15:00 и 18:30–21:30.
  • Группы 6, 18, 30, 42, 54: 12:00–15:30 и 19:00–22:00.
  • Группы 7, 19, 31, 43, 55: 06:00–08:30, 12:30–16:00 и 20:00–23:00.
  • Группы 8, 20, 32, 44, 56: 06:00–09:00, 13:00–16:30 и 20:30–24:00.
  • Группы 9, 21, 33, 45, 57: 06:00–09:30, 14:00–17:30 и 21:30–24:00.
  • Группы 10, 22, 34, 46, 58: 08:00–10:30, 14:30–18:00 и 22:30–24:00.
  • Группы 11, 23, 35, 47, 59: 08:00–11:30 и 15:00–18:30.
  • Группы 12, 24, 36, 48, 60: 08:30–12:00 и 15:30–19:00.

Информация может обновляться, поэтому перед отключением стоит проверять актуальный график на сайте оператора.

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График отключений электроэнергии в Киевской области 27 октября

В Киевской области также будут действовать почасовые отключения.

Согласно опубликованным данным, отключения запланированы по следующим подгруппам:

  • Подгруппа 1.1: 06:00–10:00 и 16:30–21:00.
  • Подгруппа 1.2: 06 :00–13:30 и 16:30–20:30.
  • Подгруппа 2.1: 06 :00–10:00 и 16:30–20:30.
  • Подгруппа 2.2: 08 :00–10:00 и 16:30–20:30.
  • Подгруппы 3.1 и 3.2: 09:30–13:30 и 20:00–24:00.
  • Подгруппа 4.1: 09:30–17:00 и 20:00–21:00.
  • Подгруппа 4.2: 09 :30–13:30 и 20:00–24:00.
  • Подгруппа 5.1, 6.1 и 6.2: 13:00–17:00.
  • Подгруппа 5.2: 13:00–20:30.

Графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во время российской атаки на Киев вечером 26 октября обломки и взрывная волна повредили общежитие одного из университетов в Деснянском районе. По предварительным данным, были выбиты окна, а 20-летнюю девушку госпитализировали.

Также Новини.LIVEписали, что во время обстрела столицы 26 октября пострадали двое сотрудников бригады скорой медицинской помощи — парамедик и медицинский техник. Они как раз прибыли на вызов, когда попали под удар. Ранения медиков оказались некритическими, также повреждения получил автомобиль скорой помощи.

Киев электроэнергия Киевская область ДТЭК отключения света графики отключений света
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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