Люди під час відключення світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 27 жовтня, у Києві та Київській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Час знеструмлень залежатиме від групи споживачів, до якої належить адреса.

Про це свідчать графіки ДТЕК, інформує Новини.LIVE.

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Графік відключення світла в Києві 27 жовтня

У столиці електроенергію вимикатимуть за групами. Перевірити, до якої групи належить конкретна адреса, можна на сайті ДТЕК Київські електромережі або за допомогою сервісу YASNO.

За оприлюдненим графіком, час відключень для груп такий:

Групи 1, 13, 25, 37, 49: 09:00–12:30 та 16:00–19:30.

09:00–12:30 та 16:00–19:30. Групи 2, 14, 26, 38, 50: 10:00–13:00 та 17:00–20:30.

10:00–13:00 та 17:00–20:30. Групи 3, 15, 27, 39, 51: 10:00–13:30 та 17:30–21:00.

10:00–13:30 та 17:30–21:00. Групи 4, 16, 28, 40, 52: 11:00–14:30 та 18:00–21:30.

11:00–14:30 та 18:00–21:30. Групи 5, 17, 29, 41, 53: 11:30–15:00 та 18:30–21:30.

11:30–15:00 та 18:30–21:30. Групи 6, 18, 30, 42, 54: 12:00–15:30 та 19:00–22:00.

12:00–15:30 та 19:00–22:00. Групи 7, 19, 31, 43, 55: 06:00–08:30, 12:30–16:00 та 20:00–23:00.

06:00–08:30, 12:30–16:00 та 20:00–23:00. Групи 8, 20, 32, 44, 56: 06:00–09:00, 13:00–16:30 та 20:30–24:00.

06:00–09:00, 13:00–16:30 та 20:30–24:00. Групи 9, 21, 33, 45, 57: 06:00–09:30, 14:00–17:30 та 21:30–24:00.

06:00–09:30, 14:00–17:30 та 21:30–24:00. Групи 10, 22, 34, 46, 58: 08:00–10:30, 14:30–18:00 та 22:30–24:00.

08:00–10:30, 14:30–18:00 та 22:30–24:00. Групи 11, 23, 35, 47, 59: 08:00–11:30 та 15:00–18:30.

08:00–11:30 та 15:00–18:30. Групи 12, 24, 36, 48, 60: 08:30–12:00 та 15:30–19:00.

Інформація може оновлюватися, тому перед відключенням варто перевіряти актуальний графік на сайті оператора.

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У Київській області також діятимуть погодинні відключення.

За оприлюдненими даними, знеструмлення заплановані за такими підгрупами:

Підгрупа 1.1: 06:00–10:00 та 16:30–21:00.

06:00–10:00 та 16:30–21:00. Підгрупа 1.2: 06:00–13:30 та 16:30–20:30.

06:00–13:30 та 16:30–20:30. Підгрупа 2.1: 06:00–10:00 та 16:30–20:30.

06:00–10:00 та 16:30–20:30. Підгрупа 2.2: 08:00–10:00 та 16:30–20:30.

08:00–10:00 та 16:30–20:30. Підгрупи 3.1 та 3.2: 09:30–13:30 та 20:00–24:00.

09:30–13:30 та 20:00–24:00. Підгрупа 4.1: 09:30–17:00 та 20:00–21:00.

09:30–17:00 та 20:00–21:00. Підгрупа 4.2: 09:30–13:30 та 20:00–24:00.

09:30–13:30 та 20:00–24:00. Підгрупа 5.1, 6.1 та 6.2: 13:00–17:00.

13:00–17:00. Підгрупа 5.2: 13:00–20:30.

Графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

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