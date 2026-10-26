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Главная Киев Удар РФ по Киеву: враг попал возле университета общежития, есть пострадавшие

Удар РФ по Киеву: враг попал возле университета общежития, есть пострадавшие

Ua ru
26 октября 2026 23:17
Обстрел Киева 26 октября — ракета попала рядом с общежитием университета facebook.com/DSNSKyiv
Спасатель. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSKyiv

В понедельник вечером, 26 октября, россияне нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате вражеского обстрела зафиксировано попадание в районе здания общежития одного из столичных университетов. На данный момент уже известно о пострадавших. Президент Украины Владимир Зеленский также уже отреагировал на обстрел.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГГА.

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Последствия обстрела Киева 26 октября

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что последствия обстрела зафиксированы в Деснянском районе.

"В Деснянском районе произошло попадание возле общежития одного из университетов. В здании общежития выбило окна. Пожара нет", — говорится в сообщении.

По его словам, уже есть подтвержденная информация об одной пострадавшей. В настоящее время 20-летнюю девушку госпитализировали.

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В целом известно, что в Киеве в результате вечерней атаки один человек погиб и восемь пострадали. Медики госпитализировали семерых, трое из них — в тяжелом состоянии.

Обновлено в 23:25

"В результате атаки врага на столицу один человек погиб. 10 пострадавших. Большинство из них — студенты из общежития одного из университетов. 9 раненых медики госпитализировали", — сообщил Кличко.

Атака РФ на Київ 26 жовтня - що відомо
Посты Кличко. Фото: скриншот

Реакция Зеленского

Между тем на атаку уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он написал, подчеркнув, что там, где произошли попадания, нет ни одного военного объекта.

"Российская баллистика нанесла удар в Киеве по территории одного из университетов и рядом с ним — фактически по кампусу, по парку «Киото», по территории рядом со станцией метро, жилыми домами. Пока точно неизвестно, сколько человек пострадало. Но, к сожалению, есть жертвы. Есть раненые. Продолжаются спасательные работы. Много повреждений, есть информация и о том, что люди могут находиться под завалами", — говорится в сообщении в Telegram.

Также Зеленский добавил, что в такое время, когда угроза постоянна, искусственные задержки ПВО для Украины способствуют террору. Он подчеркнул, что важно, чтобы политические договоренности реализовывались оперативно, и чтобы у партнеров было понимание, что Украине нужны надлежащие инструменты для сдерживания российской баллистики.

"Это было бы самым эффективным способом спасти жизни. Важно, чтобы мир видел, что Россия не демонстрирует ничего, кроме желания убивать и продолжать войну. Украина не должна оставаться наедине с этим, и это исключительно вина России, что война до сих пор продолжается и люди до сих пор гибнут. Пожалуйста, берегите себя. Всем партнерам следует быть на стороне Украины, на стороне защиты жизни", — резюмировал президент.

Зеленський відреагував на удар по Києві 26 жовтня
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в Деснянском районе Киева также было зафиксировано попадание вблизи одной из станций метро. На месте обстрела загорелся автомобиль.

Также мы писали, что, по словам главы Деснянской РГА Максима Бахматова, Киев не готов к длительному отключению воды.

Владимир Зеленский Киев взрыв обстрелы разрушения пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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