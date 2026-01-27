Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев "Отопительный сезон закончен" — как Троещина выживает без тепла

"Отопительный сезон закончен" — как Троещина выживает без тепла

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 14:39
Как Троещина выживает без отопления - данные Максима Бахматова
Мобильные пункты обогрева. Фото: Новини.LIVE

Теплоэлектроцентраль, которая обеспечивает теплом жилой массив Троещина в Киеве, критически повреждена в результате российского удара по столичной энергетике 24 января. Городская и центральная власть объединились, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу и спасти людей от замерзания.

Об этом сообщил глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов в интервью LB.ua.

Реклама
Читайте также:

Как Троещина выживает без отопления

По словам Бахматова, Троещина уже подготовился к возможным перебоям с теплом и водоснабжением в Киеве. Еще два месяца назад было начато планирование создания пунктов обогрева, а 9 января поданы запросы на дополнительные генераторы, тепловые пушки и оборудование.

"Отопительный сезон закончен" — как Троещина выживает без тепла - фото 1
Мобильные пункты обогрева. Фото: Новини.LIVE

Сейчас в школах района уже обустроены десять опорных пунктов обогрева, которые могут одновременно принять от 20 до 30 тысяч человек — детей, матерей и пожилых жителей. В случае необходимости количество таких пунктов увеличат, поскольку в резерве еще 40 школ. Район также получил пять мобильных котельных из пятидесяти, которые распределяются по всему городу.

"Отопительный сезон закончен" — как Троещина выживает без тепла - фото 2
Розетки в пунктах обогрева. Фото: Новини.LIVE

Бахматов отметил, что район готовится и к худшим сценариям. В случае исчезновения водоснабжения планируется оперативное обустройство временных уличных туалетов.

Председатель Деснянской районной государственной администрации ответил, что делать в короткий срок, когда ситуация критическая: "Роется яма, накрывается, сверху дырка — все. Будем делать туалеты, как в селе".

Сигналом к немедленным действиям станет отсутствие воды.

"Нет воды — погнали копать. Обычно на такие шаги есть день-два", — добавил Бахматов.

Напомним, что вчера журналисты Новини.LIVE опросили киевлян, как они выживают при отсутствии отопления в квартирах.

Ранее стало известно, что в Киеве без отопления осталось более 1600 домов.

Киев сфера энергетики отопление кризис столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации