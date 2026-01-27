Как Троещина выживает без отопления - данные Максима Бахматова

Мобильные пункты обогрева. Фото: Новини.LIVE

Теплоэлектроцентраль, которая обеспечивает теплом жилой массив Троещина в Киеве, критически повреждена в результате российского удара по столичной энергетике 24 января. Городская и центральная власть объединились, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу и спасти людей от замерзания.

Об этом сообщил глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов в интервью LB.ua.

Реклама

Читайте также:

Как Троещина выживает без отопления

По словам Бахматова, Троещина уже подготовился к возможным перебоям с теплом и водоснабжением в Киеве. Еще два месяца назад было начато планирование создания пунктов обогрева, а 9 января поданы запросы на дополнительные генераторы, тепловые пушки и оборудование.

Мобильные пункты обогрева. Фото: Новини.LIVE

Сейчас в школах района уже обустроены десять опорных пунктов обогрева, которые могут одновременно принять от 20 до 30 тысяч человек — детей, матерей и пожилых жителей. В случае необходимости количество таких пунктов увеличат, поскольку в резерве еще 40 школ. Район также получил пять мобильных котельных из пятидесяти, которые распределяются по всему городу.

Розетки в пунктах обогрева. Фото: Новини.LIVE

Бахматов отметил, что район готовится и к худшим сценариям. В случае исчезновения водоснабжения планируется оперативное обустройство временных уличных туалетов.

Председатель Деснянской районной государственной администрации ответил, что делать в короткий срок, когда ситуация критическая: "Роется яма, накрывается, сверху дырка — все. Будем делать туалеты, как в селе".

Сигналом к немедленным действиям станет отсутствие воды.

"Нет воды — погнали копать. Обычно на такие шаги есть день-два", — добавил Бахматов.

Напомним, что вчера журналисты Новини.LIVE опросили киевлян, как они выживают при отсутствии отопления в квартирах.

Ранее стало известно, что в Киеве без отопления осталось более 1600 домов.