Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ "Опалювальний сезон закінчено" — як Троєщина виживає без тепла

"Опалювальний сезон закінчено" — як Троєщина виживає без тепла

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 14:39
Як Троєщина виживає без опалення - дані Максима Бахматова
Мобільні пункти обігріву. Фото: Новини.LIVE

Теплоелектроцентраль, яка забезпечує теплом житловий масив Троєщина в Києві, критично пошкоджена внаслідок російського удару по столичній енергетиці 24 січня. Міська та центральна влада об’єдналися, щоб запобігти гуманітарній катастрофі та врятувати людей від замерзання.

Про це повідомив голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов в інтервʼю LB.ua.

Реклама
Читайте також:

Як Троєщина виживає без опалення

За словами Бахматова, Троєщина уже підготувався до можливих перебоїв із теплом і водопостачанням у Києві. Ще два місяці тому було розпочато планування створення пунктів обігріву, а 9 січня подано запити на додаткові генератори, теплові гармати та обладнання.

"Опалювальний сезон закінчено" — як Троєщина виживає без тепла - фото 1
Мобільні пункти обігріву. Фото: Новини.LIVE

Наразі в школах району вже облаштовано десять опорних пунктів обігріву, які можуть одночасно прийняти від 20 до 30 тисяч людей — дітей, матерів і літніх мешканців. У разі потреби кількість таких пунктів збільшать, оскільки в резерві ще 40 шкіл. Район також отримав п’ять мобільних котелень із п’ятдесяти, що розподіляються по всьому місту.

"Опалювальний сезон закінчено" — як Троєщина виживає без тепла - фото 2
Розетки у пунктах обігріву. Фото: Новини.LIVE

Бахматов наголосив, що район готується і до найгірших сценаріїв. У разі зникнення водопостачання планується оперативне облаштування тимчасових вуличних туалетів.

Голова Деснянської районної державної адміністрації відповів, що робити у короткий термін, коли ситуація критична: "Риється яма, накривається, зверху дірка — все. Будемо робити туалети, як у селі".

Сигналом до негайних дій стане відсутність води.

"Нема води — погнали копати. Зазвичай на такі кроки є день-два", — додав Бахматов.

Нагадаємо, що вчора журналісти Новини.LIVE опитали киян, як вони виживають при відсутності опалення у квартирах.

Раніше стало відомо, що у Києві без опалення залишилось більше ніж 1600 будинків.

Київ сфера енергетики опалення криза столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації