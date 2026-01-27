Як Троєщина виживає без опалення - дані Максима Бахматова

Мобільні пункти обігріву. Фото: Новини.LIVE

Теплоелектроцентраль, яка забезпечує теплом житловий масив Троєщина в Києві, критично пошкоджена внаслідок російського удару по столичній енергетиці 24 січня. Міська та центральна влада об’єдналися, щоб запобігти гуманітарній катастрофі та врятувати людей від замерзання.

Про це повідомив голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов в інтервʼю LB.ua.

Як Троєщина виживає без опалення

За словами Бахматова, Троєщина уже підготувався до можливих перебоїв із теплом і водопостачанням у Києві. Ще два місяці тому було розпочато планування створення пунктів обігріву, а 9 січня подано запити на додаткові генератори, теплові гармати та обладнання.

Наразі в школах району вже облаштовано десять опорних пунктів обігріву, які можуть одночасно прийняти від 20 до 30 тисяч людей — дітей, матерів і літніх мешканців. У разі потреби кількість таких пунктів збільшать, оскільки в резерві ще 40 шкіл. Район також отримав п’ять мобільних котелень із п’ятдесяти, що розподіляються по всьому місту.

Бахматов наголосив, що район готується і до найгірших сценаріїв. У разі зникнення водопостачання планується оперативне облаштування тимчасових вуличних туалетів.

Голова Деснянської районної державної адміністрації відповів, що робити у короткий термін, коли ситуація критична: "Риється яма, накривається, зверху дірка — все. Будемо робити туалети, як у селі".

Сигналом до негайних дій стане відсутність води.

"Нема води — погнали копати. Зазвичай на такі кроки є день-два", — додав Бахматов.

Нагадаємо, що вчора журналісти Новини.LIVE опитали киян, як вони виживають при відсутності опалення у квартирах.

Раніше стало відомо, що у Києві без опалення залишилось більше ніж 1600 будинків.