В Чернобыльской зоне обнаружили окопы Второй мировой войны

В Чернобыле нашли следы Второй мировой войны — фото
На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника нашли следы войны, предшествовавшей полномасштабному вторжению 2022 года. Как сообщили в научном отделе заповедника, при обследовании местности вблизи села Новоселки, которое относится к Корогодскому природоохранному научно-исследовательскому отделению, специалисты наткнулись на полевые укрепления периода Второй мировой войны.
Об этом сообщили работники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
В Чернобыле нашли окопы времен Второй мировой войны
Речь идет о линии окопов длиной около 200 метров. С годами эти фортификационные сооружения практически слились с окружающим ландшафтом — траншеи засыпает грунт, стены поросли травами.
Один из таких окопов сейчас стал пристанищем для лисы, которая обустроила себе нору в его стене. А на бруствере, который когда-то служил элементом обороны, муравьи возвели муравейник.
Напомним, из-за отсутствия людей в Чернобыльской зоне отчуждения и невмешательства в экосистему, природа там изобилует и радует исследователей редкими видами. Так недавно там обнаружили жука, который занесен в Красную книгу Украины, а также редкую орхидею.
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