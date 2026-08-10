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Главная Киев Витренко: у Киеве убежища содержатся за счет жителей

Витренко: у Киеве убежища содержатся за счет жителей

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 17:08
В Киеве убежища содержатся за счет благотворителей и жителей
Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко. Фото: Андрей Витренко/Facebook

В Киеве с самого начала полномасштабного вторжения не предусматривалось отдельного финансирования именно на содержание укрытий. Речь идет об обеспечении их повседневной работы — водоснабжение, уборка, медикаменты, генераторы, топливо и другие необходимые вещи.

Об этом депутат Киевского городского совета Андрей Витренко заявил в эфире "Київського часу".

Убежища обеспечиваются за счет внебюджетных средств

По словам Витренко, у столичных властей нет отдельной программы, которая предусматривала бы системное финансирование содержания укрытий.

"Ни одной копейки за эти годы активной войны не было выделено на содержание именно укрытий", — заявил депутат.

Он подчеркнул, что само по себе строительство или ремонт укрытия не гарантирует его готовности к использованию.

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"Мы можем построить убежище высочайшего качества, но что потом? Потом его нужно содержать, нужно обеспечивать водой, нужно убирать, нужно обеспечивать запасами медикаментов", — сказал Витренко.

Депутат также отметил, что к таким помещениям предъявляются определенные требования, в частности, касающиеся обеспечения базовых потребностей людей.

"Существуют определенные требования к сооружению, которое называется укрытием, даже к самому простому укрытию. Там должны быть обеспечены минимальные потребности человека", — пояснил он.

Убежища обеспечиваются за счет благотворителей и жителей

Витренко утверждает, что из-за отсутствия отдельного бюджетного финансирования районные администрации часто используют внебюджетные средства.

По его словам, речь идет о помощи благотворительных организаций, пожертвованиях и поддержке со стороны бизнеса. В то же время часть расходов могут брать на себя сами жильцы домов.

"Или люди, которые за свой счет, как у нас в ОСМД, обеспечивают эти убежища водой, лекарствами, генераторами, бензином и так далее", — рассказал Витренко.

Он добавил, что в отдельных случаях жильцы самостоятельно собирают деньги и обустраивают укрытия в своих домах.

В Киеве нет четкой публичной системы в отношении укрытий

Отдельно депутат заявил, что в столице, по его мнению, не сформирована достаточно четкая политика по обеспечению безопасности населения.

По словам Витренко, не определены ключевые показатели эффективности такой политики и непонятно, где жители могут получить полную информацию о запланированных работах с укрытиями.

"Сколько, как, когда и где будут ремонтироваться укрытия — это зависит от многих факторов. Где эта информация доступна общественности?" — сказал депутат.

Он подчеркнул, что для киевлян прежде всего важно знать, где находится ближайшее укрытие, сколько времени нужно, чтобы до него добраться, и насколько оно готово принять людей.

В то же время депутат подчеркнул, что вопрос укрытий остается одним из ключевых для безопасности жителей столицы в условиях полномасштабной войны.

Как писали Новини.LIVE, ранее политолог Андрей Ковалев призвал столичные власти устанавливать в Киеве надземные бетонные укрытия. По его словам, такие сооружения могут защищать людей от осколков во время российских атак, поэтому их следует обустраивать вблизи мест пребывания населения — во дворах, парках, скверах и на площадях.

Также  Новини.LIVE сообщали, что в Киеве до сих пор не используется около половины бомбоубежищ, построенных в прошлом. Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ отмечал, что после Второй мировой войны в столице было построено около тысячи бомбоубежищ и минибункеров, часть из которых можно восстановить и использовать в качестве укрытий для населения.

Киев укрытия Андрей Витренко
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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