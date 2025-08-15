Видео
В Киеве подрядчик ремонтировал укрытие в школе по завышенной цене

В Киеве подрядчик ремонтировал укрытие в школе по завышенной цене

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 13:45
В Киеве подозревают чиновника в хищении денег на ремонте укрытия
Подозреваемый по делу. Фото: Киевская городская прокуратура

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении чиновнику управления образования и гендиректору предприятия. Их считают причастными к завладению средствами на сумму более 400 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Читайте также:

Чиновник и подрядчик организовали схему по завладению средствами на ремонте укрытия в школе

По версии следствия, между Подольской РГА и подрядной организацией был заключен договор на капитальный ремонт защитного сооружения в одном из учебных заведений района. Работы оценили и оплатили по завышенным ценам, в результате чего бюджету столицы нанесен ущерб на более 440 тысяч гривен.

null
Укрытие в школе. Фото: Киевская городская прокуратура

Действия руководителя подрядной фирмы квалифицированы по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения. Должностному лицу управления образования инкриминируют пособничество в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Сейчас также решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, а также возможного отстранения чиновника Подольской РГА от действующей должности.

Напомним, в Киеве разоблачили схему по закупке генераторов по завышенным ценам на нужды больницы.

Также в КГГА разоблачили работницу, которая закупила 200 бодикамер для муниципальной охраны с некачественными характеристиками.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
