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Под грифом "секретно" — что СССР скрывала об аварии на ЧАЭС

6 ноября 2024 09:10
Анастасия Постоенко - Редактор
Что власти СССР скрывали от населения об аварии на ЧАЭС
Авария на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Фото: архив Украинского института национальной памяти
Анастасия Постоенко - Редактор

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года безоговорочно стал крупнейшей техногенной катастрофой за всю историю человечества. Власти СССР тщательно скрывали реальные масштабы от населения и делали все возможное, чтобы информация об аварии нигде не просочилась. 

Украинский институт национальной памяти рассказал, что делали власти СССР и как работала пропаганда.

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Самым первым сообщением Управления КГБ по городу Киеву и области, которое направили в КГБР СССР 26 апреля 1986 года, стало тщательно контролировавшееся распоряжение, что именно публикуется в СМИ, а людям ограничили телефонные звонки на международные линии связи.

Несмотря на то, что 27 апреля после обеда началась эвакуация населения Припяти и ближних сел, советские СМИ молчали об аварии. Спустя всего два дня после катастрофы, 28 апреля, в 21:00 в телепрограмме "Время" ведущая скромно сообщила, что на ЧАЭС произошла авария, где повредился один из реакторов. Больше подробностей о масштабах и угрозе в эфире не озвучили, чтобы люди думали, что авария действительно незначительная.

В дальнейшем начальник УКГБ УССР по Киеву и области Леонид Быхов издал распоряжение "об усилении работы горрайорганов на предприятиях и учреждениях по прекращению распространения провокационных и панических слухов, применения в отношении их инспираторов наиболее решительных мер".

Райотделы должны ежедневно до 11 и 17 часов докладывать дежурному УКГБ о количестве выявленных ненадежных граждан, "болтунов", а также отчитываться о количестве проведенных предупредительных бесед и отдельных предупреждений лиц.

Через четыре дня после аварии, 30 апреля, газета "Правда" опубликовала короткую заметку, которая фактически дублировала слова ведущей в новостной программе "Время". Там лишь коротко добавили, что людей из Припяти эвакуировали, а уровень радиации "снизился" в селах в 1,5-2 раза.

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Заметка в СМИ 30 апреля 1986 года. Фото: скриншот

Празднование 1 мая после аварии на ЧАЭС — радиация на Крещатике превысила норму в 500 раз

В Советском союзе День солидарности трудящихся, традиционно праздновавшийся 1 мая, был самым выдающимся и важнейшим событием. Власть никак не могла себе позволить проигнорировать или отменить такой праздник.

И несмотря на то, что ветер буквально гнал радиоактивные облака на Киев с ЧАЭС, людей вывели на парад по всем городам УССР. В первые дни после аварии ветер нес радиоактивное облако подальше от украинской столицы, на Беларусь. А поздним вечером 30 апреля 1986 года радиация ветром понеслась в Киев — столица начала резко "фонить". Да и это никого не смущало. 1 мая 1986 года радиационный фон на Крещатике превышал норму в 500 раз.

Парад 1 мая 86 года
Парад в Киеве 1 мая 1986 года. Фото: архив Украинского национального института памяти
парад 1 мая 1986 года черновцы
Парад 1 мая 1986 в Черновцах. Фото: Государственный архив Черновицкой области

Примечательно, что 3 мая в Украину в больницы направили 911 пациентов с симптомами радиационного поражения.

На следующий день количество пострадавших возросло до 1345, среди которых было 330 детей. Впоследствии радиологические отделения киевских больниц были переполнены, так что пациентов начали принимать с такими диагнозами за пределами города.

"По данным Шевченковского РО УКГБ администрация Киевской области и 25 больниц, основываясь на указании Минздрава УССР, в историях болезней пациентов с признаками "лучевая болезнь" указывают диагноз "вегетососудистая дистония", — говорится в Справке 6 отдела УКГБ УССР по г. Киеву от 13 мая 1986 года.

Цензура набирала обороты

В мае 1986 года КГБ СССР дал четкий перечень из 26 пунктов об аварии на ЧАЭС, которые должны быть строго засекречены.

Органы ГБ следили за неразглашением в прессе и частных разговорах следующих тем:

  • причины аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС;
  • данные о характере и объемах разрушений;
  • количество и состав смеси, изверженной из разрушенного реактора при взрыве;
  • сведения об уровне радиоактивного загрязнения в помещениях атомной электростанции и 30-километровой зоне;
  • диапазон дезактивационных работ в ходе ликвидации последствий аварии
  • статистику заболеваемости лучевой болезнью среди персонала станции, ликвидаторов, эвакуированного населения;
  • также факты массового отравления и эпидемиологических заболеваний, связанных с аварией.
  • данные об объеме государственных капиталовложений на консервацию четвертого энергоблока;
  • наименование организаций и количество работников, причастных к ликвидаторским работам.

Впрочем, как бы советская власть ни старалась скрыть катастрофу, мир все же узнал о ней, ведь в воздух произошел выброс 50 млн кюри радиоактивных веществ, которые первыми "почувствовали" в Швеции. Правительство требовало объяснений происходящего от СССР, поэтому КГБ в Киеве получило от Москвы правила, что и как говорить о ЧАЭС населению и иностранцам.

Среди причин отмечали исключительно человеческий фактор, технологические и конструкторские недостатки замалчивались. Основные тезисы сводились к тому, что здоровью ничего не угрожает, а "задание заключалось в недопущении выезда больных людей, что не оставляло бы нашим врагам шансов на использование случайных инцидентов в антисоветских целях".

Америка предлагала помощь СССР

Администрация американского президента Рейгана после отчета ЦРУ об аварии на ЧАЭС и потенциальном количестве жертв приняла решение предложить помощь советскому дипломату.

"СССР заявляет, что утечка радиоактивных материалов привела к частичной эвакуации населения... радиационная обстановка стабилизировалась... уровни загрязнения, несмотря на частичное превышение допустимых норм, не требуют специальных мер для защиты населения", — сказал тогда Горбачев.

Только с 27 апреля по 22 мая в Киев состоялось 22 визита иностранных дипломатов. Впрочем, КГБ тщательно контролировало любые перемещения иностранных корреспондентов и дипломатических лиц, прослушивал звонки и блокировал трансляцию телесюжетов.

В Киев 8 мая прибыл генеральный директор МАГАТЭ Ханс Блинкс, чтобы создать иллюзию открытости власти. После долгих консультаций Горбачев позволил ему обследовать масштабы аварии. Правда, замер глава МАГАТЭ за пределами вертолета не делал и уничтоженную ЧАЭС своими глазами так и не видел, а, заметив людей на дорогах и скот в полях, твердо заявил, что последствия аварии точно смогут устранить.

Напомним, мы рассказывали о том, как во время российской оккупации в 2022 году работники Чернобыльской АЭС предотвратили новую ядерную катастрофу.

Также, несмотря на то, что Чернобыльская зона заражена радиацией, там можно встретить людей-самоселов. Сколько их там проживает и чем они занимаются?

Чернобыль Чернобыльская зона СССР Чернобыльская АЭС авария

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