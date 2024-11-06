Что власти СССР скрывали от населения об аварии на ЧАЭС

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Фото: архив Украинского института национальной памяти

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года безоговорочно стал крупнейшей техногенной катастрофой за всю историю человечества. Власти СССР тщательно скрывали реальные масштабы от населения и делали все возможное, чтобы информация об аварии нигде не просочилась.

Украинский институт национальной памяти рассказал, что делали власти СССР и как работала пропаганда.

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Самым первым сообщением Управления КГБ по городу Киеву и области, которое направили в КГБР СССР 26 апреля 1986 года, стало тщательно контролировавшееся распоряжение, что именно публикуется в СМИ, а людям ограничили телефонные звонки на международные линии связи.

Несмотря на то, что 27 апреля после обеда началась эвакуация населения Припяти и ближних сел, советские СМИ молчали об аварии. Спустя всего два дня после катастрофы, 28 апреля, в 21:00 в телепрограмме "Время" ведущая скромно сообщила, что на ЧАЭС произошла авария, где повредился один из реакторов. Больше подробностей о масштабах и угрозе в эфире не озвучили, чтобы люди думали, что авария действительно незначительная.

В дальнейшем начальник УКГБ УССР по Киеву и области Леонид Быхов издал распоряжение "об усилении работы горрайорганов на предприятиях и учреждениях по прекращению распространения провокационных и панических слухов, применения в отношении их инспираторов наиболее решительных мер".

Райотделы должны ежедневно до 11 и 17 часов докладывать дежурному УКГБ о количестве выявленных ненадежных граждан, "болтунов", а также отчитываться о количестве проведенных предупредительных бесед и отдельных предупреждений лиц.

Через четыре дня после аварии, 30 апреля, газета "Правда" опубликовала короткую заметку, которая фактически дублировала слова ведущей в новостной программе "Время". Там лишь коротко добавили, что людей из Припяти эвакуировали, а уровень радиации "снизился" в селах в 1,5-2 раза.

Заметка в СМИ 30 апреля 1986 года. Фото: скриншот

Празднование 1 мая после аварии на ЧАЭС — радиация на Крещатике превысила норму в 500 раз

В Советском союзе День солидарности трудящихся, традиционно праздновавшийся 1 мая, был самым выдающимся и важнейшим событием. Власть никак не могла себе позволить проигнорировать или отменить такой праздник.

И несмотря на то, что ветер буквально гнал радиоактивные облака на Киев с ЧАЭС, людей вывели на парад по всем городам УССР. В первые дни после аварии ветер нес радиоактивное облако подальше от украинской столицы, на Беларусь. А поздним вечером 30 апреля 1986 года радиация ветром понеслась в Киев — столица начала резко "фонить". Да и это никого не смущало. 1 мая 1986 года радиационный фон на Крещатике превышал норму в 500 раз.

Парад в Киеве 1 мая 1986 года. Фото: архив Украинского национального института памяти

Парад 1 мая 1986 в Черновцах. Фото: Государственный архив Черновицкой области

Примечательно, что 3 мая в Украину в больницы направили 911 пациентов с симптомами радиационного поражения.

На следующий день количество пострадавших возросло до 1345, среди которых было 330 детей. Впоследствии радиологические отделения киевских больниц были переполнены, так что пациентов начали принимать с такими диагнозами за пределами города.

"По данным Шевченковского РО УКГБ администрация Киевской области и 25 больниц, основываясь на указании Минздрава УССР, в историях болезней пациентов с признаками "лучевая болезнь" указывают диагноз "вегетососудистая дистония", — говорится в Справке 6 отдела УКГБ УССР по г. Киеву от 13 мая 1986 года.

Цензура набирала обороты

В мае 1986 года КГБ СССР дал четкий перечень из 26 пунктов об аварии на ЧАЭС, которые должны быть строго засекречены.

Органы ГБ следили за неразглашением в прессе и частных разговорах следующих тем:

причины аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС;

данные о характере и объемах разрушений;

количество и состав смеси, изверженной из разрушенного реактора при взрыве;

сведения об уровне радиоактивного загрязнения в помещениях атомной электростанции и 30-километровой зоне;

диапазон дезактивационных работ в ходе ликвидации последствий аварии

статистику заболеваемости лучевой болезнью среди персонала станции, ликвидаторов, эвакуированного населения;

также факты массового отравления и эпидемиологических заболеваний, связанных с аварией.

данные об объеме государственных капиталовложений на консервацию четвертого энергоблока;

наименование организаций и количество работников, причастных к ликвидаторским работам.

Впрочем, как бы советская власть ни старалась скрыть катастрофу, мир все же узнал о ней, ведь в воздух произошел выброс 50 млн кюри радиоактивных веществ, которые первыми "почувствовали" в Швеции. Правительство требовало объяснений происходящего от СССР, поэтому КГБ в Киеве получило от Москвы правила, что и как говорить о ЧАЭС населению и иностранцам.

Среди причин отмечали исключительно человеческий фактор, технологические и конструкторские недостатки замалчивались. Основные тезисы сводились к тому, что здоровью ничего не угрожает, а "задание заключалось в недопущении выезда больных людей, что не оставляло бы нашим врагам шансов на использование случайных инцидентов в антисоветских целях".

Америка предлагала помощь СССР

Администрация американского президента Рейгана после отчета ЦРУ об аварии на ЧАЭС и потенциальном количестве жертв приняла решение предложить помощь советскому дипломату.

"СССР заявляет, что утечка радиоактивных материалов привела к частичной эвакуации населения... радиационная обстановка стабилизировалась... уровни загрязнения, несмотря на частичное превышение допустимых норм, не требуют специальных мер для защиты населения", — сказал тогда Горбачев.

Только с 27 апреля по 22 мая в Киев состоялось 22 визита иностранных дипломатов. Впрочем, КГБ тщательно контролировало любые перемещения иностранных корреспондентов и дипломатических лиц, прослушивал звонки и блокировал трансляцию телесюжетов.

В Киев 8 мая прибыл генеральный директор МАГАТЭ Ханс Блинкс, чтобы создать иллюзию открытости власти. После долгих консультаций Горбачев позволил ему обследовать масштабы аварии. Правда, замер глава МАГАТЭ за пределами вертолета не делал и уничтоженную ЧАЭС своими глазами так и не видел, а, заметив людей на дорогах и скот в полях, твердо заявил, что последствия аварии точно смогут устранить.

Напомним, мы рассказывали о том, как во время российской оккупации в 2022 году работники Чернобыльской АЭС предотвратили новую ядерную катастрофу.

Также, несмотря на то, что Чернобыльская зона заражена радиацией, там можно встретить людей-самоселов. Сколько их там проживает и чем они занимаются?