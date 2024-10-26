Чорнобильську АЕС відвідали ІТ-фахівці з Рівненщини

Чорнобильська АЕС. Фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження

Чорнобильську атомну електростанцію відвідала делегація фахівців у галузі ІТ-технологій з Рівненської АЕС. Мета — вивчення досвіду ЧАЕС щодо застосування ЗD-моделювання у виробничому процесі.

Про це повідомила пресслужба Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС".

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3Д-моделювання на ЧАЕС. Фото: ДСП "Чорнобильська АЕС"

На Чорнобильську АЕС прибула делегація з Рівненщини

На Чорнобильській АЕС поділилися з колегами з Рівненської атомної електростанції досвідом застосування розроблених на ЧАЕС ІТ-продуктів у виведенні старих блоків з експлуатації.

Гості ознайомилися з програмним забезпеченням, на якому виконується проєкт 3D-візуалізації промислового майданчика ЧАЕС, рівнем кваліфікації та кількістю персоналу, який його виконує, а також шляхами актуалізації та доповнення даних, з якими працює ця ЗD-модель.

"Первинна ідея щодо створення ЗD-моделі проммайданчика станції мала насамперед ужиткове спрямування і позиціонувалася як засіб для покращення маршрутизації при виконанні тих чи інших робіт, а також як навчальний інструмент для нового персоналу підприємства", — йдеться в повідомленні.

Конференція на ЧАЕС. Фото: ДСП "Чорнобильська АЕС"

Як відзначив начальник відділу методичного забезпечення навчально-тренувального центру РАЕС Ігор Савоник, на РАЕС блоки також не нові і тому питання зняття їх з експлуатації завжди актуальне.

"Нам показали, що ті напрацювання, які сьогодні застосовуються під час експлуатації, можуть бути використані й при переході на етап зняття з експлуатації", — зазначив Савоник.

Допис Чорнобильської АЕС. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Чорнобильській АЕС мають вивчити стан конструкцій об'єкта "Укриття", або. як його ще прозвали в народі, "саркофаг", який був збудований у листопаді 1986 року, та визначити, які з них потрібно негайно демонтувати, а які можуть ще залишатися якийсь час.

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