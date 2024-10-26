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У Чорнобиль приїхала делегація IT-фахівців — яка причина

26 жовтня 2024 09:02
Галина Шподарева - редактор
Чорнобильську АЕС відвідали ІТ-фахівці з Рівненщини
Чорнобильська АЕС. Фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження
Галина Шподарева - редактор

Чорнобильську атомну електростанцію відвідала делегація фахівців у галузі ІТ-технологій з Рівненської АЕС. Мета — вивчення досвіду ЧАЕС щодо застосування ЗD-моделювання у виробничому процесі. 

Про це повідомила пресслужба Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС".

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3Д-моделювання на ЧАЕС
3Д-моделювання на ЧАЕС. Фото: ДСП "Чорнобильська АЕС"

На Чорнобильську АЕС прибула делегація з Рівненщини

На Чорнобильській АЕС поділилися з колегами з Рівненської атомної електростанції досвідом застосування розроблених на ЧАЕС ІТ-продуктів у виведенні старих блоків з експлуатації.

Гості ознайомилися з програмним забезпеченням, на якому виконується проєкт 3D-візуалізації промислового майданчика ЧАЕС, рівнем кваліфікації та кількістю персоналу, який його виконує, а також шляхами актуалізації та доповнення даних, з якими працює ця ЗD-модель.

"Первинна ідея щодо створення ЗD-моделі проммайданчика станції мала насамперед ужиткове спрямування і позиціонувалася як засіб для покращення маршрутизації при виконанні тих чи інших робіт, а також як навчальний інструмент для нового персоналу підприємства", — йдеться в повідомленні. 

Конференція на ЧАЕС
Конференція на ЧАЕС. Фото: ДСП "Чорнобильська АЕС"

Як відзначив начальник відділу методичного забезпечення навчально-тренувального центру РАЕС Ігор Савоник, на РАЕС блоки також не нові і тому питання зняття їх з експлуатації завжди актуальне.

"Нам показали, що ті напрацювання, які сьогодні застосовуються під час експлуатації, можуть бути використані й при переході на етап зняття з експлуатації", — зазначив Савоник.

Допис Чорнобильської АЕС
Допис Чорнобильської АЕС. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Чорнобильській АЕС мають вивчити стан конструкцій об'єкта "Укриття", або. як його ще прозвали в народі, "саркофаг", який був збудований у листопаді 1986 року, та визначити, які з них потрібно негайно демонтувати, а які можуть ще залишатися якийсь час.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Чорнобилі розташований один з найнебезпечніших об’єктів у світі — "Слонова нога", шматок застиглої радіоактивної лави, що утворився після аварії на Чорнобильській АЕС. П’ять хвилин перебування поруч можуть призвести до смерті за два дні.

 

Чорнобиль Чорнобильська зона програмне забезпечення Чорнобильська АЕС Рівне Рівненська область

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