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В Киеве прошла акция солидарности с Грузией против агрессии РФ — сделали заявление о Саакашвили

8 августа 2024 13:47
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Акция солидарности с Грузией – 16 лет с начала войны
Акция солидарности с Грузией в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

В Киеве 8 августа прошла акция солидарности с Грузией. Активисты вышли против российской агрессии на 16-ю годовщину начала войны в Грузии, которую развязала Россия. Все предстояло пройти под посольством Швейцарии, но поступила информация о взрывоопасном предмете, поэтому дорогу перекрыли, однако люди собрались неподалеку.

На месте происшествия побывала корреспондентка Новини.LIVE.

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Акция солидарности с Грузией

Утром 8 августа в Киеве собрались десятки активистов, вышедших на акцию солидарности с Грузией. Такая же акция проходит в этот день в Тбилиси под посольством Швейцарии, ведь именно эта страна стала посредником между Грузией и Россией, когда те разорвали дипломатические отношения.

"Мы все сегодня собрались против той агрессии, которую начала Россия против Грузии. И мы хотим, чтобы мир, нарушенный Россией, был восстановлен и были возвращены земли, на которые претендует РФ. Мы имеем право жить на своей земле и быть ее гражданами. И хотим, чтобы мир был не только у нас, в Грузии, но и здесь, в Украине", — рассказала грузинка, участница акции.

Акция поддержки Грузии
Участники акции солидарности с Грузией. Фото: Новини.LIVE
Акция поддержки Грузии
Акция солидарности с Грузией 8 августа. Фото: Новини.LIVE

Также среди участников была и молодежь, еще не понимавшая политических процессов, когда началась война в Грузии в 2008 году. Но все же это повлияло на их жизнь.

"Мне 20 лет. И я поняла, что такое российская агрессия не тогда, в Грузии, а когда у меня в 2015 году появились друзья из Донецка, Луганска и Крыма. Тогда я поняла, как страшно терять свой дом и бежать куда-то. Живу в Украине, и когда началась полномасштабная война, мне было 17 лет, сейчас мне 20. Я полностью осознаю, что происходит, и понимаю, что России не должно быть ни в одной стране, которая хочет, чтобы у нее были люди, а не рабы", — рассказала участник акции.

Акция поддержки Грузии
Молодежь на акции солидарности с Грузией. Фото: Новини.LIVE

Публично выступили на акции и народные депутаты Украины. Они, в частности, заговорили о находящемся в СИЗО в Грузии Михаиле Саакашвили.

"Моя просьба к грузинам такова — когда вы выходите на свои акции протеста и протестуете против законов, пожалуйста, протестуйте еще и за то, чтобы человека, который дал вам возможность услышать, что можно жить лучше, чтобы этот человек оказался на свободе". Мы, украинцы, просим вас, если вы не сможете удержать Михаила там, передайте его нам. Мы сделаем все, чтобы ему было здесь хорошо и он здесь лечился и продолжал заниматься политической деятельностью", — высказалась нардеп Елизавета Богуцкая.

Акция поддержки Грузии
Нардеп Елизавета Богуцкая на акции солидарности. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Грузии заработал реестр, в который будут вносить финансируемые из-за границы неправительственные организации и средства массовой информации. Он был создан на основе закона об "иноагентах".

Киев Михаил Саакашвили Грузия Швейцария акция

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