В Киеве разоблачили чиновницу в схеме на 500 тысяч

Разоблачение чиновницы РГА в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве чиновница управления образования Днепровской районной государственной администрации и предприниматель организовали схему с закупкой краски и канцелярии. Из-за их действий бюджет потерял более 500 тысяч гривен.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг, 30 октября.

Итак, сообщено о подозрении должностному лицу управления образования Днепровской РГА и предпринимателю, которые закупили канцелярию и краску с переплатой в более 500 тысяч гривен.

Установлено, что работница управления образования, ответственная за закупки, находясь в сговоре с предпринимателем, прописала условия тендера под определенного победителя. Использовав поддельные документы, он победил в закупке и поставил краску для учебных заведений района с завышенной на 360 тысяч гривен стоимостью.

Во время другой закупки чиновница должным образом не изучила рыночные цены на канцелярские товары, в результате чего управление образования переплатило за них почти 180 тысяч гривен.

При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении в растрате чужого имущества работнице управления образования, которая отвечала за проведение закупок (ч. 1 ст. 367, ч. 4 ст. 191 УК Украины), и подрядчику, который поставлял товары педагогам (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Отмечается, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

