Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Полмиллиона убытков — в Киеве разоблачили чиновницу РГА

Полмиллиона убытков — в Киеве разоблачили чиновницу РГА

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 13:33
обновлено: 13:56
В Киеве разоблачили чиновницу в схеме на 500 тысяч
Разоблачение чиновницы РГА в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве чиновница управления образования Днепровской районной государственной администрации и предприниматель организовали схему с закупкой краски и канцелярии. Из-за их действий бюджет потерял более 500 тысяч гривен.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг, 30 октября.

Реклама
Читайте также:
Київ схема
Разоблачение предпринимателя, причастного к схеме с закупкой краски и канцелярии: Киевская городская прокуратура

В Киеве разоблачили схему с закупкой краски и канцелярии

Итак, сообщено о подозрении должностному лицу управления образования Днепровской РГА и предпринимателю, которые закупили канцелярию и краску с переплатой в более 500 тысяч гривен.

Установлено, что работница управления образования, ответственная за закупки, находясь в сговоре с предпринимателем, прописала условия тендера под определенного победителя. Использовав поддельные документы, он победил в закупке и поставил краску для учебных заведений района с завышенной на 360 тысяч гривен стоимостью.

Во время другой закупки чиновница должным образом не изучила рыночные цены на канцелярские товары, в результате чего управление образования переплатило за них почти 180 тысяч гривен.

При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении в растрате чужого имущества работнице управления образования, которая отвечала за проведение закупок (ч. 1 ст. 367, ч. 4 ст. 191 УК Украины), и подрядчику, который поставлял товары педагогам (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Отмечается, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее мы информировали, что в Киеве сообщили о подозрениях 12 должностным лицам коммунальных предприятий и РГА из-за участия в схемах завладения бюджетными деньгами.

Также мы сообщали, что правоохранители разоблачили масштабную сделку по хищению средств на дронах.

Киев расследование закупки наказание деньги
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации