У Києві викрили посадовицю у схемі на 500 тисяч

Викриття посадовиці РДА у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві посадовиця управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації та підприємець організували схему із закупівлею фарби й канцелярії. Через їхні дії бюджет втратив понад 500 тисяч гривень.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури у четвер, 30 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Викриття підприємця, дотичного до схеми із закупівлею фарби й канцелярії. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві викрили схему із закупівлею фарби та канцелярії

Отже, повідомлено про підозру посадовиці управління освіти Дніпровської РДА та підприємцю, які закупили канцелярію та фарбу з переплатою у понад 500 тисяч гривень.

Встановлено, що працівниця управління освіти, відповідальна за закупівлі, перебуваючи у змові із підприємцем, прописала умови тендеру під певного переможця. Використавши підроблені документи, він переміг у закупівлі та поставив фарбу для закладів освіти району із завищеною на 360 тисяч гривень вартістю.

Під час іншої закупівлі посадовиця належним чином не вивчила ринкові ціни на канцелярські товари, внаслідок чого управління освіти переплатило за них майже 180 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у розтраті чужого майна працівниці управління освіти, яка відповідала за проведення закупівель (ч. 1 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України), та підряднику, що постачав товари освітянам (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

Зазначається, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше ми інформували, що у Києві повідомили про підозри 12 посадовцям комунальних підприємств та РДА через участь у схемах заволодіння бюджетними грошима.

Також ми повідомляли, що правоохоронці викрили масштабну оборудку із розкрадання коштів на дронах.