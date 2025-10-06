В Киеве разворовали 4,9 млн грн, выделенных на борьбу с амброзией

Прокуратура объявляет подозрение. Фото: Киевская городская прокуратура/Telegram

В Киеве правоохранители разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств, выделенных на борьбу с амброзией. Среди фигурантов, которым сообщили о подозрении, бывший генеральный директор "Киевзеленстроя" и главный агроном.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в понедельник, 6 октября.

Растрата средств на борьбу с сорняками

Прокуроры сообщили о подозрении бывшему руководству коммунального объединения "Киевзеленстрой" и директору подрядного общества. По данным следствия, они растратили почти 4,9 миллиона гривен, выделенных на ликвидацию карантинного сорняка — амброзии. Участники схемы, по предварительному сговору, подделали документы, указав ложные площади обработанных территорий.

Прокуратура ведет дело. Фото: Киевская городская прокуратура / Telegram

"Завышенные данные привели к тому, что подрядчик получил из бюджета почти 4,9 млн гривен за работы, которые не были проведены", — отметили в прокуратуре.

Чиновникам инкриминируют служебный подлог и растрату имущества по предварительному сговору группой лиц. Бывший генеральный директор "Киевзеленстроя" уже находится под стражей в рамках другого уголовного производства, а директор подрядного общества скрывается от следствия и объявлен в розыск.

Напомним, что руководителю аппарата Киевского городского совета объявили подозрение в использовании фальшивых документов для организации личных поездок за границу, замаскированных под командировки.

Ранее мы также информировали, что в Киеве о подозрении сообщили 12 чиновникам коммунальных предприятий и райгосадминистраций, которые нанесли бюджету столицы ущерб почти на 73 миллиона гривен.